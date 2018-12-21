Почему мы до сих пор любим фильм «Пятый элемент»

Трогательная история о фантастической любви под названием «Пятый элемент» мгновенно получила статус культовой картины и завоевала приверженность абсолютно разноплановой аудитории. И мы знаем несколько причин, почему этот фильм всегда будут любить не только сегодня, но и через десятки лет.

Сюжет. Люк Бессон начал писать сценарий фильма еще во время обучения в школе и даже не мог тогда представить, что это станет самым масштабным проектом французского кинематографа. Сюжет рассказывает историю о том, как злые силы объединяются, чтобы установить власть над всем миром, но им в этом препятствуют пять элементов, одним из которых является девушка Лилу. Таксист Корбен Даллас становится ее защитником и они пытаются спасти мир.

Бесспорно, особенную симпатию у зрителей завоевал стиль подачи истории: создателям удалось создать некий уникальный жанр за счет юмора, а много фраз фильма люди помнят и цитируют сегодня.

Звездное трио. «Пятый элемент» – это именно тот фильм, в котором состав и игра актеров вызывают не только заинтересованность, но и настоящее наслаждение во время просмотра. В середине 90-х на одной съемочной площадки сошлись известный уже тогда всему миру «Крепкий Орешек» Брюс Уиллис, популярный актер Гэри Олдмен и малоизвестная Мила Йовович, которую режиссер фильма Люк Бессон не сразу выделил на кастинге среди претенденток на роль Лилу. Именно «Пятый элемент» открыл Йовович карьерные перспективы и сделал ее звездой мирового уровня.

Визуально потрясающий фильм. На момент своего выхода, в 1997 году, «Пятый элемент» демонстрировал спецэффекты на рекордную по тем временам сумму – 80 миллионов долларов, а еще он стал самым дорогим фильмом, который сняли за пределами Голливуда. И это неудивительно, ведь Люк Бессон привык снимать лишь амбициозные проекты!

Визуальные эффекты отправляют зрителя практически в новую вселенную, а погони на летающих автомобилях по бездонным улицам мегаполиса просто поражают наше воображение. Кстати, взрыв в главном зале космического круизного лайнера был самым мощным взрывом внутри помещения, который к тому времени демонстрировали на экранах.

Смотрите фильм «Пятый элемент» в понедельник в 19:10 на ICTV.

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