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Головна / Чому Гарік Корогодський відмовився від своїх мільйонів? / 14.11.2019 15:16
14.11.2019 15:16
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Чому Гарік Корогодський відмовився від своїх мільйонів?

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На дві доби забути про високі статки, розкішні автомобілі та власний бізнес і перетворитися на безхатька у чужому місті. Такий експеримент запропонував телеканал ICTV найепатажнішому мільйонеру України Гаріку Корогодському, аби перевірити його на стійкість, а українців на доброту.

Один зі ста найбагатших бізнесменів країни за версією «Forbes» зі статками $68 млн залишиться без грошей і житла в незнайомому місті й самотужки шукатиме роботу.

Взагалі, я побоювався брати участь у шоу та погодився не відразу. Але згодом зрозумів, що це певний виклик для мене і я маю впоратися з ним, перевірити, чи зможу.

Адже потрібно відмовитися від купи речей, без яких не можу уявити своє буденне життя. Мені дуже важко без свого телефону, там все – кредитна картка, помічник, інтернет. Найважче було погодитися саме на це, розповідає Гарік.

Аби не розсекречувати свою особистість, спілкуючись з людьми, мільйонер розповідатиме вигадану легенду. Щоб краще вжитися в роль, його переодягнуть у поношений одяг.

На третій день експерименту Гарік повернеться до звичного способу життя і вирушить з подарунками до тих, хто допоміг йому вижити. У цьому полягає головна мета проекту показати українським глядачам, що нічого так не цінується, як проявлена ​​доброта.


Нагадаємо, раніше учасниками шоу були найбагатші бізнесмени країни з мільйонними статками: IT-бізнесмен Олександр Кардаков, ресторатор Максим Храмов, найбагатший книговидавець Віктор Круглов та бізнес-магнат Олександр Меламуд.

Не проґав новий сезон шоу «Багач-бідняк» на телеканалі ICTV у понеділок 18 листопада о 20:20, щоб першим побачити, чи впорається бізнесмен із жорстким експериментом.

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Теги: Богач бідняк
14.11.2019 15:16
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