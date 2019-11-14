Почему Гарик Корогодский отказался от своих миллионов?

На двое суток забыть о высоком состоянии, роскошном автомобиле и собственном бизнесе и превратиться в бездомного в чужом городе. Такой эксперимент предложил телеканал ICTV самому эпатажному миллионеру Украины Гарику Корогодскому чтобы проверить его на устойчивость, а украинцев на доброту.

Один из ста самых богатых бизнесменов страны по версии «Forbes» с состоянием в $68 млн останется без денег и жилья в незнакомом городе и самостоятельно будет искать работу.

Вообще, я опасался участия в шоу и согласился не сразу. Но потом понял, что это определенный вызов для меня и я должен справиться с ним, проверить, смогу ли.

Ведь нужно отказаться от кучи вещей, без которых я не могу представить свою повседневную жизнь. Мне очень трудно без телефона, там все – кредитная карточка, помощник, интернет. Труднее всего было согласиться именно на это, – рассказывает Гарик.

Чтобы не рассекречивать свою личность, общаясь с людьми, миллионер будет рассказывать придуманную легенду. Чтобы лучше вжиться в роль, его переоденут в поношенную одежду.

На третий день эксперимента Гарик вернется к привычному образу жизни и отправится с подарками к тем, кто помог ему выжить. В этом заключается главная цель проекта – показать украинским зрителям, что ничего так не ценится, как проявленная доброта.



Напомним, ранее участниками шоу были самые богатые бизнесмены страны с миллионными доходами: IT-бизнесмен Александр Кардаков, ресторатор Максим Храмов, книгоиздатель Виктор Круглов и бизнес-магнат Александр Меламуд.

Не пропустите новый сезон шоу «Богач-бедняк» на телеканале ICTV в понедельник 18 ноября в 20:20, чтобы первым увидеть, справится ли бизнесмен с жестким экспериментом.

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