Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Почему Гарик Корогодский отказался от своих миллионов? / 14.11.2019 15:16
14.11.2019 15:16
Поделиться

Почему Гарик Корогодский отказался от своих миллионов?

0

На двое суток забыть о высоком состоянии, роскошном автомобиле и собственном бизнесе и превратиться в бездомного в чужом городе. Такой эксперимент предложил телеканал ICTV самому эпатажному миллионеру Украины Гарику Корогодскому чтобы проверить его на устойчивость, а украинцев на доброту.

Один из ста самых богатых бизнесменов страны по версии «Forbes» с состоянием в $68 млн останется без денег и жилья в незнакомом городе и самостоятельно будет искать работу.

Вообще, я опасался участия в шоу и согласился не сразу. Но потом понял, что это определенный вызов для меня и я должен справиться с ним, проверить, смогу ли.

Ведь нужно отказаться от кучи вещей, без которых я не могу представить свою повседневную жизнь. Мне очень трудно без телефона, там все – кредитная карточка, помощник, интернет. Труднее всего было согласиться именно на это, – рассказывает Гарик.

Чтобы не рассекречивать свою личность, общаясь с людьми, миллионер будет рассказывать придуманную легенду. Чтобы лучше вжиться в роль, его переоденут в поношенную одежду.

На третий день эксперимента Гарик вернется к привычному образу жизни и отправится с подарками к тем, кто помог ему выжить. В этом заключается главная цель проекта – показать украинским зрителям, что ничего так не ценится, как проявленная доброта.


Напомним, ранее участниками шоу были самые богатые бизнесмены страны с миллионными доходами: IT-бизнесмен Александр Кардаков, ресторатор Максим Храмов, книгоиздатель Виктор Круглов и бизнес-магнат Александр Меламуд.

Не пропустите новый сезон шоу «Богач-бедняк» на телеканале ICTV в понедельник 18 ноября в 20:20, чтобы первым увидеть, справится ли бизнесмен с жестким экспериментом.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Богач бедняк
14.11.2019 15:16
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати