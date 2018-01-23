«Бондіана» на ICTV: цікаві факти про Джеймса Бонда

Образ найбільш відомого супершпигуна в кінематографі агента 007 Джеймса Бонда завоював прихильність мільйонів глядачів по всьому світу. Жінки з легкістю закохуються в цього супергероя, а чоловіки захоплюються його авантюризмом, рішучістю та сміливістю. Протягом двох тижнів глядачі ICTV мають можливість насолоджуватися улюбленими фільмами про Джеймса Бонда.

Шон Коннері в ролі Джеймса Бонда: перший агент 007

Відомий шотландський актор Шон Коннері став першим Джеймсом Бондом, а у світовий кінематограф увійшов фразою: «Мене звати Бонд. Джеймс Бонд». Незважаючи на те, що актор згодом зіграв не в одному десятку фільмів – його ім’я все одно назавжди пов’язано з «бондіаною». За зйомки у 6 фільмах «бондіани»: «Доктор Ноу», «З Росії з любов’ю», «Голдфінгер», «Кульова блискавка», «Живеш тільки двічі», «Діаманти назавжди» Коннері отримав гонорар більше 18 мільйонів доларів. Коннері міг би й не зіграти головну роль свого життя, оскільки не сподобався автору романів про «Джеймса Бонда» – Яну Флемінгу, але продюсер фільму зміг відстояти кандидатуру актора.

Дивіться фільми із Шоном Коннері: 23 січня о 23:32 «Діаманти назавжди», 27 січня о 01:20 «З Росії з любов’ю», 3 лютого о 01:30 «Кульова блискавка», 4 лютого о 01:00 «Голдфінгер» на ICTV.

Роджер Мур — найстарший Джеймс Бонд

Мур став третім Бондом після Шона Коннері і Джорджа Лезенбі. Актор грав агента «007» довше від усіх своїх колег – 12 років і знявся у семи фільмах: «Живи і дай померти», «Чоловік із золотим пістолетом», «Шпигун, який мене кохав», «Місячний гонщик», «Тільки для ваших очей», «Восьминіжка», «Вид на вбивство». Гонорар Роджера Мура за зйомки в «бондіані» становить понад 24 мільйони доларів. Мур став найстаршим актором, що зіграв Бонда. На момент останньої стрічки йому було 57 років.

Дивіться фільми із Роджером Муром: 24 січня о 23:30 «Живи і дай померти іншим», 25 січня о 23:30 «Людина із золотим пістолетом», 26 січня о 00:00 «Шпигун, який кохав мене», 29 січня о 00:50 «Місячний гонщик», 30 січня о 23:40 «Тільки для ваших очей», 31 січня о 23:40 «Восьминіжка», 1 лютого о 23:40 «Вид на вбивство» на ICTV.

Тімоті Далтон — найкоротша кар’єра агента 007

Тімоті Далтон – четвертий Джеймс Бонд, який зіграв лише у двох фільмах: «Іскри з очей» та «Ліцензії на вбивство». Незважаючи на це, актор отримав непоганий гонорар: понад 8 мільйонів доларів. Він є найвищим виконавцем ролі Бонда. Зріст Далтона становить 188 сантиметрів. Далтону пропонували роль Бонда ще в 1968 році, коли йому було всього 22 роки, але Тімоті відмовився, оскільки не хотів бути послідовником Коннері, якого вважають ідеальним Джеймсом Бондом. Так, прем’єра першого фільму з Тімоті Далтоном вийшла лише в 1987 році.

Дивіться фільми із Тімоті Далтоном: 27 січня о 22:49 «Ліцензія на вбивство», 2 лютого о 00:05 «Іскри з очей» на ICTV.

Пірс Броснан — найприбутковіший Джеймс Бонд

Ірландський актор Пірс Броснан знявся в 4-х фільмах про Джеймса Бонда: «Золоте око», «Завтра не помре ніколи», «І цілого світу замало», «Помри, але не зараз». За ці 4 фільми актор отримав 40 мільйонів доларів. Перед початком зйомок, Пірс підписав контракт, де в одному із пунктів йому заборонялось носити смокінг в будь-якому іншому фільмі. Цю умову творці «бондіани» створили, аби зберегти впізнаваність та візитну картку образу Джеймса Бонда. Наступним Бондом після Тімоті Далтона міг стати Мел Гібсон, а не Пірс Броснан. Мелу Гібсону пропонували за цю роль 15 мільйонів доларів, але той все одно відмовився. Натомість Броснан був згоден і на значно менший гонорар.

Дивіться фільми з Пірсом Броснаном: 28 січня о 20:35 «Помри, але не зараз», о 23:09 «І цілого світу замало», 2 лютого о 16:20 «Завтра не помре ніколи», 3 лютого о 23:00 «Золоте око» на ICTV.

Деніел Крейг в ролі Джеймса Бонда: цікаві факти про агента 007 нового покоління

Деніел Крейг знявся в 4-х фільмах: «Казино Рояль», «Квант милосердя», «007: Координати «Скайфолл», «007: Спектр». Актор став найбільш високооплачуваним Джеймсом Бондом: гонорар Крейга за кожен фільм становить понад 10 мільйонів доларів. Крейг – перший і єдиний світловолосий Бонд. Він зовсім не підходить під образ, описаний в романах Яна Флемінга. За всю історію «бондіани» лише Деніелу Крейгу було дозволено брати будь-який «Aston Martin» з фабрики до кінця його днів.

Дивіться фільми з Деніелом Крейгом: 27 січня о 20:05 «007: Координати «Скайфолл», 3 лютого о 20:05 «Казино Рояль», 4 лютого о 20:35 «Квант Милосердя» на ICTV.