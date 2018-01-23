«Бондиана» на ICTV: интересные факты о Джеймсе Бонде

Образ наиболее известного супершпиона в кинематографе агента 007 Джеймса Бонда завоевал симпатии миллионов зрителей по всему миру. Женщины с легкостью влюбляются в этого супергероя, а мужчины восхищаются его авантюризмом, решительностью и смелостью. В течение двух недель зрители ICTV имеют возможность наслаждаться любимыми фильмами о Джеймсе Бонде.

Шон Коннери в роли Джеймса Бонда: первый агент 007

Известный шотландский актер Шон Коннери стал первым Джеймсом Бондом, а в мировой кинематограф вошел фразой: «Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд». Несмотря на то, что актер впоследствии сыграл не в одном десятке фильмов — его имя все равно навсегда связано с «бондианой». За съемки в 6 фильмах «бондианы»: «Доктор Ноу», «Из России с любовью», «Голдфингер», «Шаровая молния», «Живешь только дважды», «Бриллианты навсегда» Коннери получил гонорар больше 18 миллионов долларов. Коннери мог бы и не сыграть главную роль своей жизни, поскольку не понравился автору романов о «Джеймсе Бонде» — Яну Флемингу, но продюсер фильма смог отстоять кандидатуру актера.

Смотрите фильмы с Шоном Коннери: 23 января в 23:32 «Бриллианты навсегда», 27 января в 01:20 «Из России с любовью», 3 февраля в 01:30 «Шаровая молния», 4 февраля в 01:00 «Голдфингер» на ICTV.

Роджер Мур — самый старший Джеймс Бонд

Мур стал третьим Бондом после Шона Коннери и Джорджа Лэзенби. Актер играл агента «007» дольше всех своих коллег — 12 лет и снялся в семи фильмах: «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для ваших глаз», «Осьминожка», «Вид на убийство». Гонорар Роджера Мура за съемки в «бондиане» составляет более 24 миллиона долларов. Мур стал самым старшим актером, сыгравшим Бонда. На момент последней ленты ему было 57 лет.

Смотрите фильмы с Роджером Муром: 24 января в 23:30 «Живи и дай умереть другим», 25 января в 23:30 «Человек с золотым пистолетом», 26 января в 00:00 «Шпион, который любил меня», 29 января в 00:50 «Лунный гонщик», 30 января в 23:40 «Только для ваших глаз», 31 января в 23:40 «Осьминожка», 1 февраля в 23:40 «Вид на убийство» на ICTV.

Тимоти Далтон — самая короткая карьера агента 007

Тимоти Далтон — четвертый Джеймс Бонд, сыгравший лишь в двух фильмах: «Искры из глаз» и «Лицензии на убийство». Несмотря на это, актер получил неплохой гонорар: более 8 миллионов долларов. Он является самым высоким исполнителем роли Бонда. Рост Далтона составляет 188 сантиметров. Далтону предлагали роль Бонда еще в 1968 году, когда ему было всего 22 года, но Тимоти отказался, поскольку не хотел быть последователем Коннери, которого считают идеальным Джеймсом Бондом. Так, премьера первого фильма с Тимоти Далтоном вышла только в 1987 году.

Смотрите фильмы с Тимоти Далтоном: 27 января в 22:49 «Лицензия на убийство», 2 февраля в 00:05 «Искры из глаз» на ICTV.

Пирс Броснан — самый прибыльный Джеймс Бонд

Ирландский актер Пирс Броснан снялся в 4-х фильмах о Джеймсе Бонде «Золотой глаз», «Завтра не умрет никогда», «И целого мира мало», «Умри, но не сейчас». За эти 4 фильма актер получил 40 миллионов долларов. Перед началом съемок, Пирс подписал контракт, где в одном из пунктов ему запрещалось носить смокинг в любом другом фильме. Это условие создали, чтобы сохранить узнаваемость и визитную карточку образа Джеймса Бонда. Следующим Бондом после Тимоти Далтона мог стать Мел Гибсон, а не Пирс Броснан. Мелу Гибсону предлагали за эту роль 15 миллионов долларов, но тот все равно отказался. Зато Броснан был согласен и на значительно меньший гонорар.

Смотрите фильмы с Пирсом Броснаном: 28 января в 20:35 «Умри, но не сейчас», в 23:09 «И целого мира мало», 2 февраля в 16:20 «Завтра не умрет никогда», 3 февраля в 23:00 «Золотой глаз» на ICTV.

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда: интересные факты об агенте 007 нового поколения

Дэниел Крейг снялся в 4-х фильмах: «Казино Рояль», «Квант милосердия», «007: Координаты «Скайфолл», «007: Спектр». Актер стал самым высокооплачиваемым Джеймсом Бондом: гонорар Крейга за каждый фильм составляет больше 10 миллионов долларов. Крейг — первый и единственный светловолосый Бонд. Он совсем не подходит под образ, описанный в романах Яна Флеминга. За всю историю «бондианы» только Дэниелу Крейгу было разрешено брать любой «Aston Martin» с фабрики до конца его дней.

Смотрите фильмы с Дэниелом Крейгом: 27 января в 20:05 «007: Координаты «Скайфолл», 3 февраля в 20:05 «Казино Рояль», 4 февраля в 20:35 «Квант Милосердия» на ICTV.