Бойовики з присмаком гумору: «Kingsman» та «Шпигунка» на ICTV

Ми всі обожнюємо фільми, в яких співпереживаємо безстрашним героям, що потрапляють у надскладні ситуації, але в кінці-кінців долають усі перешкоди та перемагають зло. Але ще краще, коли разом із переживаннями ми можемо і від душі посміятись. Так, цими вихідними на ICTV герої фільмів будуть боротися зі своїми ворогами не лише за допомогою кулаків та зброї, а й завдяки хорошому почуттю гумору.

«Kingsman: Секретна служба» та «Kingsman: Золоте кільце»

Серія британсько-американських комедійних бойовиків «Kingsman» знята за мотивами коміксів «Секретна служба» Марка Міллара та пародіює фільми про Джеймса Бонда. За сюжетом, життя звичайного хлопця Еггсі раптово змінюється, коли секретний агент Гаррі запропонував йому приєднатися до шпигунського агенства. З цього моменту йому необхідно пройти безліч складних випробувань, аби завоювати довіру колег, остаточно влитися в ряди супер-шпигунів та навчитися протистояти будь-якому глобальному потрясінню.

Глядачі перш за все високо оцінили вражаючі екшн-сцени в обох частинах , акторський склад та звісно ж вдалу пародію на серйозне кіно про шпигунів. Зокрема у фільмі «Kingsman: Секретна служба» сцену різанини в церкві називають однією із найкращих в кінематографі, а до акторського складу входить відразу 5 лауретів премії «Оскар» – Джуліанна Мур, Джеф Бріджес, Холлі Беррі, Колін Ферт і Елтон Джон.

Дивіться фільм «Kingsman: Секретна служба» в суботу о 19:10 та «Kingsman: Золоте кільце» в суботу о 21:40 на ICTV.

«Шпигунка»

У фільмі «Шпигунка» головна героїня Сьюзан Купер працює в ЦРУ, проте на відміну від своїх колег, її робота завжди є непоміченою. Та одного разу їй випадає чудова нагода нарешті вийти із тіні: коли два попередніх агенти потерпіли поразку, Сьюзан добровільно бере на себе надскладну місію проникнути в середовище торговця ядерною зброєю, аби не допустити глобальної катастрофи.

Неможливо не відмітити чудовий акторський склад комедії: головну героїню Сьюзан зіграла Мелліса Маккарті, вишуканого супершпигуна – Джуд Лоу, а самовпевненого та незграбного – Джейсон Стейтем. Є у фільмі ще одна відома суперзірка – Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки. За сюжетом Сердючка у Парижі виконує пісню «Dancing Lasha Tumbai», яку представляла на «Євробаченні» у 2007 році.

Дивіться фільм «Шпигунка» в неділю о 20:35 на ICTV.