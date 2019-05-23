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Главная / Боевики с привкусом юмора: «Kingsman» и «Шпионка» на ICTV / 23.05.2019 10:30

Боевики с привкусом юмора: «Kingsman» и «Шпионка» на ICTV

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Мы все обожаем фильмы, где сопереживаем бесстрашным героям, которые попадают в сложнейшие ситуации, но в конце концов преодолевают все препятствия и побеждают зло. Но еще лучше, когда вместе с переживаниями мы можем и от души посмеяться. Так, в эти выходные на ICTV герои фильмов будут бороться со своими врагами не только с помощью кулаков и оружия, но и благодаря хорошему чувству юмора.

«Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо»

Серия британско-американских комедийных боевиков «Kingsman» снята по мотивам комиксов «Секретная служба» Марка Миллара и пародирует фильмы о Джеймсе Бонде. По сюжету, жизнь обычного парня Еггси внезапно меняется, когда секретный агент Гарри предложил ему присоединиться к шпионскому агентству. С этого момента ему необходимо пройти множество сложных испытаний, чтобы завоевать доверие коллег, окончательно влиться в ряды супер-шпионов и научиться противостоять любому глобальному потрясению.

Зрители прежде всего высоко оценили впечатляющие экшн-сцены в обеих частях, актерский состав и конечно же удачную пародию на серьезное кино про шпионов. В частности, в фильме «Kingsman: Секретная служба» сцену резни в церкви называют одной из лучших в кинематографе, а в актерский состав входит сразу 5 лауреатов премии «Оскар» – Джулианна Мур, Джефф Бриджес, Холли Берри, Колин Ферт и Элтон Джон.

Смотрите фильм «Kingsman: Секретная служба» в субботу в 19:10 и «Kingsman: Золотое кольцо» в субботу в 21:40 на ICTV.

«Шпионка»

В фильме «Шпионка» главная героиня Сьюзан Купер работает в ЦРУ, однако в отличие от своих коллег, ее работа остается всегда незамеченной. Но однажды ей выпадает прекрасная возможность наконец выйти из тени: когда два предыдущих агента потерпели поражение, Сьюзан добровольно берет на себя сложнейшую миссию проникнуть в среду торговца ядерным оружием, чтобы не допустить глобальной катастрофы.

Невозможно не отметить замечательный актерский состав комедии: главную героиню Сьюзан сыграла Меллисса Маккарти, изысканного супершпиона – Джуд Лоу, а самоуверенного и неуклюжего – Джейсон Стэтхэм. Есть в фильме еще одна известная суперзвезда – Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. По сюжету Сердючка в Париже исполняет песню «Dancing Lasha Tumbai», которую представляла на «Евровидении» в 2007 году.

Смотрите фильм «Шпионка» в воскресенье в 20:35 на ICTV.

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Теги: Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV
23.05.2019 10:30
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