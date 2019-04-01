Мільйонер Андрій Коваленко розшукує жінку, яка подарувала йому 20 гривень, щоб віддячити їй за допомогу.

1 квітня в новому випуску реаліті «Багач-Бідняк» – найпрацьовитіший учасник проекту, власник великої транспортно-будівельної компанії з Києва Андрій Коваленко. За легендою мільйонер перетвориться на колишнього власника алкогольного бізнесу та разом зі знімальною групою відправиться у Житомир.



«Багач-Бідняк» на ICTV: дала двадцятку – отримала норкову шубу / 2 фотографії

У перший же день експерименту новоспеченому бідняку доведеться відчути на собі всі складнощі тяжкої фізичної праці. Щоб вижити і заробити собі на життя та їжу, він рубатиме дрова, збиратиме будівельне сміття та навіть встигне попрацювати зварювальником на даху. Андрій виявиться настільки душевною людиною, що вся знімальна група по-панібратськи називатиме його Семеновичем. А ще його експеримент не обійдеться без пригод. Веселу вдачу героя оцінять вуличні музики, а місцеві панянки ледве не поб’ються через нього. Але найбільш зворушливим моментом програми стане випадкова зустріч у тролейбусі, де незнайома жінка подарує мільйонерові 20 гривень.

Чи вдасться Андрію Коваленку встояти проти жіночих чар, що змусить залізного бізнесмена пустити скупу чоловічу сльозу та кому він купить норкову шубу, дивіться вже сьогодні о 20:15 на ICTV.



Поза проектом Андрій Коваленко – відомий київський бізнесмен, власник та засновник компанії «ТрансБуд ТБК», що займається здачею в оренду спецтехніки, екскаваторів та автокранів.

Нагадаємо, «Багач-Бідняк» – унікальний проект, який перевіряє мільйонерів на стійкість в незвичних для них умовах. Рівно на дві доби учасники проекту залишаться без грошей, гаджетів, охорони і дорогої автівки. За правилам герої не мають права розсекречувати свою особистість. Вони мають відправитися в незнайоме місто, розповідаючи вигадану легенду про себе. Завдання бізнесменів – вижити: знайти роботу, нічліг і не залишитися ні перед ким у боргу.

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