Миллионер Андрей Коваленко разыскивает женщину, которая подарила ему 20 гривен, чтобы отблагодарить ее за помощь.

1 апреля 2019 в новом выпуске реалити «Богач-Бедняк» – самый трудолюбивый участник проекта, владелец крупной транспортно-строительной компании из Киева Андрей Коваленко. По легенде миллионер превратится в бывшего владельца алкогольного бизнеса и вместе со съемочной группой отправится в Житомир.



Богач-Бедняк» на ICTV: дала двадцатку – получила норковую шубу / 2 фотографии

В первый же день эксперимента новоиспченному бедняку придется испытать на себе все «прелести» тяжелого физического труда. Чтобы выжить и заработать себе на жизнь и еду, он будет рубить дрова, собирать строительный мусор и даже успеет поработать сварщиком на крыше. Андрей окажется настолько душевным человеком, что вся съемочная группа будет по-панибратски называть его Семеновичем. А еще его эксперимент не обойдется без приключений. Веселый нрав героя оценят уличные музыканты, а местные барышни чуть не подерутся из-за него. Но наиболее трогательным моментом программы станет случайная встреча в троллейбусе, где незнакомая женщина подарит миллионеру 20 гривен.

Удастся ли Андрею Коваленко устоять против женских чар, что заставит железного бизнесмена пустить скупую мужскую слезу и кому он купит норковую шубу, смотрите уже сегодня в 20:15 на ICTV.



Вне проекта Андрей Коваленко – известный киевский бизнесмен, владелец и основатель компаниии «ТрансБуд ТБК», занимающейся сдачей в аренду спецтехники, экскаваторов и автокранов.

Напомним, «Богач-Бедняк» – уникальный проект, который проверяет миллионеров на стойкость в непривычных для них условиях. Ровно на двое суток участники проекта останутся без денег, гаджетов, охраны и дорогой машины. По правилам герои не имеют права рассекречивать свою личность. Они отправиться в незнакомый город, рассказывая выдуманную легенду о себе. Задача бизнесменов – выжить: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу

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