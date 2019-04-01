Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Богач-Бедняк» на ICTV: дала двадцатку – получила норковую шубу / 01.04.2019 19:00

Богач-Бедняк» на ICTV: дала двадцатку – получила норковую шубу

0 - 0

Миллионер Андрей Коваленко разыскивает женщину, которая подарила ему 20 гривен, чтобы отблагодарить ее за помощь.

1 апреля 2019 в новом выпуске реалити «Богач-Бедняк» – самый трудолюбивый участник проекта, владелец крупной транспортно-строительной компании из Киева Андрей Коваленко. По легенде миллионер превратится в бывшего владельца алкогольного бизнеса и вместе со съемочной группой отправится в Житомир.

image image
Богач-Бедняк» на ICTV: дала двадцатку – получила норковую шубу / 2 фотографии

В первый же день эксперимента новоиспченному бедняку придется испытать на себе все «прелести» тяжелого физического труда. Чтобы выжить и заработать себе на жизнь и еду, он будет рубить дрова, собирать строительный мусор и даже успеет поработать сварщиком на крыше. Андрей окажется настолько душевным человеком, что вся съемочная группа будет по-панибратски называть его Семеновичем. А еще его эксперимент не обойдется без приключений. Веселый нрав героя оценят уличные музыканты, а местные барышни чуть не подерутся из-за него. Но наиболее трогательным моментом программы станет случайная встреча в троллейбусе, где незнакомая женщина подарит миллионеру 20 гривен.

Удастся ли Андрею Коваленко устоять против женских чар, что заставит железного бизнесмена пустить скупую мужскую слезу и кому он купит норковую шубу, смотрите уже сегодня в 20:15 на ICTV.


Вне проекта Андрей Коваленко – известный киевский бизнесмен, владелец и основатель компаниии «ТрансБуд ТБК», занимающейся сдачей в аренду спецтехники, экскаваторов и автокранов.

Напомним, «Богач-Бедняк» – уникальный проект, который проверяет миллионеров на стойкость в непривычных для них условиях. Ровно на двое суток участники проекта останутся без денег, гаджетов, охраны и дорогой машины. По правилам герои не имеют права рассекречивать свою личность. Они отправиться в незнакомый город, рассказывая выдуманную легенду о себе. Задача бизнесменов – выжить: найти работу, ночлег и не остаться ни перед кем в долгу

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Богач-Бедняк, реаліті-шоу
01.04.2019 19:00
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати