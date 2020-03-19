АНДРІЙ ОНІСТРАТ У НОВОМУ ПРОЕКТІ ICTV РОЗКРИЄ НАЙПОПУЛЯРНІШІ ШАХРАЙСЬКІ СХЕМИ

На телеканалі ICTV 24 березня відбудеться прем’єра проекту «Рішає Оністрат». Програма про те, як не попастися на гачок шахраїв та вберегти свої гроші. ЇЇ ведучим стане український топ-бізнесмен та блогер Андрій Оністрат, ще відомий як «Бегущий банкир».

Новий ведучий ICTV візьметься за викриття найпопулярніших схем наживи при покупці та продажі автівок, квартир, підробці документів та інших шахрайських планів. Його мета – навчити українців розпізнавати аферистів та вирішувати проблеми, коли тебе вже затягнуло у «шахрайську павутину».

Аферистів важко розпізнати. Вони зазвичай дуже привабливі. Тут допоможе тільки повсякденний психоаналіз з фокусом на шахрайство

«Бегущий банкир» та ведучий ICTV разом зі своєю командою знімає програму, беручи за основу реальні історії, які трапилися з людьми, що нас оточують. Більшість ситуацій Андрій Оністрат ідентифікує з власним досвідом.

«Насправді, в кожній історії, яку ми знімаємо, я бачу історію свого життя. Я дійсно багато всього пережив, є різний цікавий досвід. І дуже важливо те, що за цей досвід я заплатив гроші», – зазначає ведучий проекту «Рішає Оністрат».

Андрій Оністрат – український підприємець, кандидат економічних наук, у минулому – керівник і власник банку, а начасі – відомий блогер та коуч. Для свого YouTube-каналу Андрій знімає мотиваційні відео: ділиться рекомендаціями щодо правильного харчування та активного способу життя, дає бізнес-поради, а також записує інтерв’ю з успішними українцями.

Як не стати жертвою шахрайських схем – дивіться у програмі «Рішає Оністрат» вже з 24 березня о 17:45 на каналі ICTV.

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