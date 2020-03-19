АНДРЕЙ ОНИСТРАТ В НОВОМ ПРОЕКТЕ ICTV РАСКРОЕТ ПОПУЛЯРНЫЕ МОШЕННИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

На телеканале ICTV 24 марта состоится премьера проекта «Решает Онистрат». Программа о том, как не попасться на крючок мошенников и уберечь свои деньги. Ее ведущим станет украинский топ-бизнесмен и блогер Андрей Онистрат, еще известный как «Бегущий банкир».

Новый ведущий ICTV возьмется за разоблачение самых популярных схем наживы при покупке и продаже автомобилей, квартир, подделке документов и других мошеннических планов. Его цель – научить украинцев распознавать аферистов и решать проблемы, когда тебя уже затянуло в «мошенническую паутину».

Аферистов трудно распознать. Они обычно очень привлекательны. Здесь поможет только повседневный психоанализ с фокусом на мошенничество

«Бегущий банкир» и ведущий ICTV вместе со своей командой снимает программу, основываясь на реальных историях, которые случились с людьми. Большинство ситуаций Андрей Онистрат идентифицирует с собственным опытом.

«На самом деле, в каждой истории, которую мы снимаем, я вижу историю своей жизни. Я действительно много всего пережил, различный интересный опыт. И очень важно то, что за этот опыт я заплатил деньги», – делится ведущий проекта «Решает Онистрат».

Андрей Онистрат – украинский предприниматель, кандидат экономических наук, в прошлом – руководитель и владелец банка, а сейчас – известный блогер и коуч. Для своего YouTube-канала Андрей снимает мотивационные видео: делится рекомендациями по правильному питанию и активному образу жизни, дает бизнес-советы, а также записывает интервью с успешными украинцами

Как не стать жертвой мошеннических схем – смотрите в программе «Решает Онистрат» уже с 24 марта в 17:45 на канале ICTV.

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