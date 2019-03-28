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Головна / Анатолій Гриценко в «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV / 28.03.2019 18:43

Анатолій Гриценко в «Інтерв’ю з кандидатом про головне» на ICTV

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Програма «Інтерв’ю з кандидатом в Президенти про головне» з Анатолієм Гриценком вийде в ефір телеканалу сьогодні о 22:40. Кандидат на пост глави держави зустрівся з ведучими ICTV Оленою Фроляк та Вадимом Карп’яком, щоб обговорити не тільки політичні, але й особисті питання.

Зустріч з Анатолієм Гриценком та Юлією Мостовою проходила у центральному виборчому штабі кандидата в Президенти в України. Гриценко розповів, як він бачить відповідальність влади і громадян, чи реально змінити систему і чи взагалі це потрібно робити.

Крім того, у відвертому інтерв’ю телеведучим Анатолій Гриценко та його дружина Юлія Мостова, відома в Україні журналістка та редактор газети «Дзеркало тижня», розповіли про свою сім’ю, а також про те, наскільки важливою є взаємна підтримка. Подружжя поділилося, що життя – це не тільки політика, як це іноді здається.


Не пропустіть спецпроект від ICTV «Інтерв’ю з кандидатом про головне» з Анатолієм Гриценко сьогодні о 22.40.

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Теги: Анатолій Гриценко, вибори в Україні
28.03.2019 18:43
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