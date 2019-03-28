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Главная / Анатолий Гриценко в «Интервью с кандидатом о главном» на ICTV / 28.03.2019 18:43

Анатолий Гриценко в «Интервью с кандидатом о главном» на ICTV

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Программа «Интервью с кандидатом в Президенты о главном» с Анатолием Гриценко выйдет в эфир телеканала сегодня в 22:40. Кандидат на пост главы государства встретился с ведущими ICTV Еленой Фроляк и Вадимом Карпяком, чтобы обсудить не только политические, но и личные вопросы.

Встреча с Анатолием Гриценко и Юлией Мостовой проходила в центральном избирательном штабе кандидата в Президенты в Украине. Гриценко рассказал, как он видит ответственность власти и граждан, реально ли изменить систему и нужно ли вообще это делать.

Кроме того, в откровенном интервью телеведущим Анатолий Гриценко и его жена Юлия Мостовая, известная в Украине журналистка и редактор газеты «Зеркало недели», рассказали о своей семье, а также о том, насколько важна взаимная поддержка. Супруги поделились, что жизнь – это не только политика, как это иногда кажется.


Не пропустите спецпроект от ICTV «Интервью с кандидатом о главном» с Анатолием Гриценко сегодня в 22.40.

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Теги: Анатолій Гриценко, вибори в Україні
28.03.2019 18:43
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