5 цікавих фактів про Нью-Йорк

Перший випуск третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» знайомить глядачів з Нью-Йорком. Кілька цікавих фактів про Нью-Йорк, про які Ви могли не знати.

Місто Нью-Йорк складається з п’яти адміністративних районів: Бронкс, Бруклін, Квінс, Манхеттен і Стейтен-Айленд. Кожен з них відрізняється своєю неповторною атмосферою. Майже всі найвідоміші пам’ятки Нью-Йорка знаходяться в районі Манхеттен. Серед них легендарні хмарочоси, знамениті музеї, готелі та навіть штаб-квартира ООН. Кожен 20й корінний житель Нью-Йорка – мільйонер. Нью-Йорк – один найбагатших міст світу. Його називають одним з трьох центрів світової економіки. Бюджет міста Нью-Йорк в 2018 фінансовому році перевищить $ 84.86 млрд. Це більше половини бюджету всього Європейського Союзу. Перший випуск третього сезону шоу «Особливості національної роботи» знімався в трьох районах Нью-Йорка! Не пропустіть прем’єру 3 березня, щоб дізнатися про місто-мрію все найцікавіше!

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