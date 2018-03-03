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Головна / 5 цікавих фактів про Нью-Йорк / 03.03.2018 13:00

5 цікавих фактів про Нью-Йорк

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Перший випуск третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» знайомить глядачів з Нью-Йорком. Кілька цікавих фактів про Нью-Йорк, про які Ви могли не знати.

  1. Місто Нью-Йорк складається з п’яти адміністративних районів: Бронкс, Бруклін, Квінс, Манхеттен і Стейтен-Айленд. Кожен з них відрізняється своєю неповторною атмосферою.
  2. Майже всі найвідоміші пам’ятки Нью-Йорка знаходяться в районі Манхеттен. Серед них легендарні хмарочоси, знамениті музеї, готелі та навіть штаб-квартира ООН.
  3. Кожен 20й корінний житель Нью-Йорка – мільйонер.
  4. Нью-Йорк – один найбагатших міст світу. Його називають одним з трьох центрів світової економіки. Бюджет міста Нью-Йорк в 2018 фінансовому році перевищить $ 84.86 млрд. Це більше половини бюджету всього Європейського Союзу.
  5. Перший випуск третього сезону шоу «Особливості національної роботи» знімався в трьох районах Нью-Йорка! Не пропустіть прем’єру 3 березня, щоб дізнатися про місто-мрію все найцікавіше!

Дивіться новий випуск «Особливості національної роботи» прямо зараз!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особливості національної роботи
03.03.2018 13:00
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