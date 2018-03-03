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Главная / 5 интересных фактов про Нью-Йорк / 03.03.2018 13:00

5 интересных фактов про Нью-Йорк

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Первый выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» знакомит зрителей с Нью-Йорком.  Несколько занимательных фактов о Нью-Йорке, о которых Вы могли не знать.

    1. Город Нью-Йорк состоит из пяти административных районов: Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд. Каждый из них отличается своей неповторимой атмосферой.
    2. Почти все самые известные достопримечательности Нью-Йорка находятся в районе Манхэттен. Среди них легендарные небоскребы, знаменитые музеи, отели и даже штаб-квартира ООН.
    3. Каждый 20й коренной житель Нью-Йорка – миллионер.
    4. Нью-Йорк – один самых богатых городов мира. Его называют одним из трех центров мировой экономики. Бюджет города Нью-Йорк в 2018 финансовом году превысит $84.86 млрд. Это больше половины бюджета всего Европейского Союза.
    5. Первый выпуск третьего сезона шоу «Особенности национальной работы» снимался в трех районах Нью-Йорка! Не пропустите премьеру 3 марта, чтобы узнать о городе-мечте все самое интересное!

Смотрите новый выпуск «Особенности национальной работы» прямо сейчас!

Теги: Андрій Зрожевський, олег шевчук, Особенности национальной работы
03.03.2018 13:00
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