5 интересных фактов про Нью-Йорк

Первый выпуск третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» знакомит зрителей с Нью-Йорком. Несколько занимательных фактов о Нью-Йорке, о которых Вы могли не знать.

Город Нью-Йорк состоит из пяти административных районов: Бронкс, Бруклин, Куинс, Манхэттен и Статен-Айленд. Каждый из них отличается своей неповторимой атмосферой. Почти все самые известные достопримечательности Нью-Йорка находятся в районе Манхэттен. Среди них легендарные небоскребы, знаменитые музеи, отели и даже штаб-квартира ООН. Каждый 20й коренной житель Нью-Йорка – миллионер. Нью-Йорк – один самых богатых городов мира. Его называют одним из трех центров мировой экономики. Бюджет города Нью-Йорк в 2018 финансовом году превысит $84.86 млрд. Это больше половины бюджета всего Европейского Союза. Первый выпуск третьего сезона шоу «Особенности национальной работы» снимался в трех районах Нью-Йорка! Не пропустите премьеру 3 марта, чтобы узнать о городе-мечте все самое интересное!

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