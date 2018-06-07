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Головна / 5 порад від Андрія Ковальського для тих, хто хоче схуднути / 07.06.2018 18:12

5 порад від Андрія Ковальського для тих, хто хоче схуднути

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Літня спека, відкритий одяг та наближення довгоочікуваної відпустки традиційно ставлять нас перед найактуальнішим питанням сезону: як все-таки наважитись на схуднення та де взяти силу волі, щоб нарешті дійти до спортзалу? Ведучий «Факти. Спорт» Андрій Ковальський дав 5 ефективних порад для тих, хто мріє схуднути, але ніяк не наважується на цей крок.

  1. Почніть пити воду. Чай, кава та суп – не зараховується. Вода допоможе організму очиститися, а також займе місце в шлунку, яке б ви забили харчами.
  2. Почніть рухатися. Будь-яка фізична активність – вітається.
  3. Спробуйте змінити свій раціон. Приберіть з нього поступово випічку (все з борошна вищого ґатунку), цукор, смажене на олії чи у фритюрі, фаст-фуд і найголовніше – солодку воду. Це все можна їсти, але з ним дуже легко перебрати свій ліміт калорій. Тому якщо не можете спинитися – краще взагалі відмовитися. З часом, коли зможете контролювати свій апетит – можна навіть буде шоколадний батончик з’їсти.
  4. Якщо ідете в спортзал, то займайтеся з тренером, але обов’язково професійним. Поради друзів чи підглядати за тим, як займаються інші в залі – це найкоротший шлях до травматолога.
  5. Відпочивайте. Намагайтеся спати стільки, щоб прокидалися не втомленими.

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Теги: Андрій Ковальський, схуднення, Факти, як схуднути
07.06.2018 18:12
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