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Главная / 5 советов от Андрея Ковальского для тех, кто хочет похудеть / 07.06.2018 18:12

5 советов от Андрея Ковальского для тех, кто хочет похудеть

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Летняя жара, открытая одежда и приближение долгожданного отпуска традиционно ставят нас перед самым актуальным вопросом сезона: как все-таки решиться на похудение и где взять силу воли, чтобы наконец прийти в спортзал? Ведущий «Факты. Спорт »Андрей Ковальский дал 5 эффективных советов для тех, кто мечтает похудеть, но никак не решается на этот шаг.

  1. Начните пить воду. Чай, кофе и суп – не засчитывается. Вода поможет организму очистится, а также займет место в желудке, которое бы вы забили продуктами.
  2. Начните двигаться. Любая физическая активность – приветствуется.
  3. Попробуйте изменить свой рацион. Уберите из него постепенно выпечку (все из муки высшего сорта), сахар, жареное на масле или во фритюре, фаст-фуд и самое главное – сладкую воду. Это все можно есть, но с ним очень легко взять свой лимит калорий. Поэтому если не можете остановиться – лучше вообще отказаться. Со временем, когда сможете контролировать свой аппетит – можно даже будет шоколадный батончик съесть.
  4. Если идете в спортзал, то занимайтесь с тренером, но обязательно профессиональным. Советы друзей или подглядывать за тем, как занимаются другие в зале – это кратчайший путь к травматологу.
  5. Отдыхайте. Старайтесь спать столько, чтобы просыпались не уставшими.

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Теги: Андрій Ковальський, схуднення, Факти, як схуднути
07.06.2018 18:12
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