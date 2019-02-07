5 найяскравіших ролей Джерарда Батлера

Телеканал ICTV пропонує своїм глядачам провести кіновихідні в компанії одного із найбільш багатогранних акторів Голлівуду – Джерарда Батлера. В його фільмографії є кримінальні драми, успішні комедії та навіть екранізації класики. І кожен образ актор успішно втілює на екрані, максимально передаючи історію та характер свого героя. Просто зараз редакція ICTV.UA пропонує пригадати найкращі ролі Джерарда Батлера.

Агент секретної служби США – «Падіння Олімпу», «Падіння Лондону»

В гостросюжетних бойовиках «Падіння Олімпу» та «Падіння Лондону» Джерарда Батлера можна побачити в ролі справжнього супергероя – агента секретної служби США Майка Беннінга. Лише йому під силу попередити катастрофу національного масштабу, захистити Білий дім та врятувати Президента!

Дивіться бойовик «Падіння Олімпу» в суботу о 19:10 та в неділю о 14:52; «Падіння Лондону» в суботу о 21:15 та в неділю о 16:57 на ICTV.

Цар Леонід – «300 спартанців»

Хто не знає царя Леоніда та його знаменитий вигук «This is Sparta!»? Навіть якщо знайдуться люди, які ще досі не дивились історичну драму «300 спартанців», то величезну кількість інтернет-мемів із царем Леонідом бачили точно всі.

Це американська екранізація однойменного коміксу Френка Міллера про битву при Фермопілах між багатотисячною армією персів та 300-ма спартанцями під командуванням царя Леоніда. Незважаючи на те, що у спартанців мізерні шанси на перемогу – вони все одно готові битися до кінця.

Дивіться історичну драму з Джерардом Батлером «300 спартанців» в неділю о 20:34. А також її мідквел «300 спартанців: Відродження імперії» о 22:34 на ICTV.

Привид в мюзиклі «Привид опери»

Справжню світову популярність Джерарду Батлеру принесла роль Фантома в екранізації мюзиклу Ендрю Ллойда-Веббера «Привид опери». Для цієї ролі актору потрібно було не лише вжитися в непростий оперний образ самітника, а й взяти декілька занять по вокалу, адже всі партії свого героя Батлер виконав сам! В результаті, критики високо оцінили його роботу, а сама картина була номінована в трьох категоріях на премію «Оскар» та «Золотий глобус».

Борець за справедливість – «Законослухняний громадянин»

Драма «Законослухняний громадянин» про відчайдушну боротьбу за справедливість не може залишити байдужим жодного глядача. У героя Джерарда Батлера вбивають дружину та доньку, а злочинця випускають на волю просто в залі суду. Озвірілий від болі чоловік вирішує чинити правосуддя на власний розсуд: ретельно продуманий план помсти дозволяє йому вбивати всіх своїх кривдників навіть знаходячись у в’язниці.



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Брутальний телеведучий – «Гола правда»

У романтичній комедії «Гола правда» Батлер яскраво втілив образ брутального ведучого, який в своєму телешоу гостро висловлюється про стосунки, висміює жіночі капризи та не визнає гендерну рівність. Таке світосприйняття зовсім не розділяє продюсер ранкових телепрограм Еббі Ріхтер, адже вона до всього відноситься надто серйозно і ставить вкрай високі вимоги до чоловіків. Та як тільки головні герої ближче пізнають один одного поза межами роботи, ненависть переростає у справжнє кохання!

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