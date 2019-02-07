5 самых ярких ролей Джерарда Батлера

Телеканал ICTV предлагает своим зрителям провести киновыходные в компании одного из самых многогранных актеров Голливуда – Джерарда Батлера. В его фильмографии есть криминальные драмы, успешные комедии и даже экранизации классики. И каждый образ актер успешно воплощает на экране, максимально передавая историю и характер своего героя. Прямо сейчас редакция ICTV.UA предлагает вспомнить лучшие роли Джерарда Батлера.

Агент секретной службы США – «Падение Олимпа», «Падение Лондона»

В остросюжетных боевиках «Падение Олимпа» и «Падение Лондона» Джерарда Батлера можно увидеть в роли настоящего супергероя – агента секретной службы США Майка Беннинга. Только ему под силу предупредить катастрофу национального масштаба, защитить Белый дом и спасти Президента!

Смотрите боевик «Падение Олимпа» в субботу в 19:10 и в воскресенье в 14:52; «Падение Лондона» в субботу в 21:15 и в воскресенье в 16:57 на ICTV.

Царь Леонид – «300 спартанцев»

Кто не знает царя Леонида и его знаменитую фразу «This is Sparta!»? Даже если найдутся люди, которые до сих пор не смотрели историческую драму «300 спартанцев», то огромное количество интернет-мемов с царем Леонидом видели точно все.

Это американская экранизация одноименного комикса Фрэнка Миллера о битве при Фермопилах между многотысячной армией персов и 300 спартанцами под командованием царя Леонида. Несмотря на то, что у спартанцев маленькие шансы на победу – они все равно готовы биться до конца.

Смотрите историческую драму с Джерардом Батлером «300 спартанцев» в воскресенье в 20:34. А также ее мидквел «300 спартанцев: Возрождение империи» в 22:34 на ICTV.

Призрак в мюзикле «Призрак оперы»

Настоящую мировую известность Джерарду Батлеру принесла роль Фантома в экранизации мюзикла Эндрю Ллойда-Уэббера «Призрак оперы». Для этой роли актеру нужно было не только вжиться в непростой оперный образ отшельника, но и взять несколько занятий по вокалу, поскольку все партии своего героя Батлер исполнил сам! В результате, критики высоко оценили его работу, а сама картина была номинирована в трех категориях на премию «Оскар» и «Золотой глобус».

Борец за справедливость – «Законопослушный гражданин»

Драма «Законопослушный гражданин» об отчаянной борьбе за справедливость не может оставить равнодушным ни одного зрителя. У героя Джерарда Батлера убивают жену и дочь, а преступника выпускают на волю прямо в зале суда. Озверевший от боли мужчина решает вершить правосудие по своему усмотрению: тщательно продуманный план мести позволяет ему убивать всех своих обидчиков, даже находясь в тюрьме.



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Брутальный телеведущий – «Голая правда»

В романтической комедии «Голая правда» Батлер ярко воплотил образ брутального ведущего, который в своем телешоу остро высказывается об отношениях, высмеивает женские капризы и не признает гендерное равенство. Такое мировосприятие совсем не разделяет продюсер утренних телепрограмм Эбби Рихтер, поскольку она ко всему относится слишком серьезно и ставит крайне высокие требования к мужчинам. Но как только главные герои ближе узнают друг друга вне работы, ненависть перерастает в настоящую любовь!

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