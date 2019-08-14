5 кращих фільмів за участю Мілли Йовович

У всьому світі американську акторку українського походження Міллу Йовович знають як Лілу із «П’ятого елементу» та безстрашну Еліс із «Оселі зла». Вже цієї неділі дивіться на ICTV відразу три частини популярної зомбі-епопеї, а поки пригадуємо найкращі фільми за участі голлівудської зірки.

«Оселя зла»

Однією із найяскравіших ролей Мілли Йовович є дівчина Еліс, яка веде невтомну боротьбу із зомбі у фантастичному фільмі жахів «Оселя зла», знятому за мотивами однойменної відомої гри. За сюжетом вона втратила пам’ять і потрапила до секретної лабораторії, в якій після витоку небезпечного вірусу через дії комп’ютерного інтелекту гинуть всі співробітники і перетворюються на зомбі.

Особливо вражає Йовович відмінними бойовими навичками. Акторка проходила спеціальну підготовку і, як наслідок, самостійно виконала всі трюки. А для однієї із найбільш ефектних сцен фільму, коли Еліс відштовхується від стіни щоб вдарити пса-зомбі – тренувалась аж три місяці!

Цей фільм став настільки успішним, що було знято аж 6 частин. Останні три дивіться в неділю на ICTV:

«Оселя зла 6: Фінальна битва» о 20:05;

«Оселя зла 5: Відплата» о 22:00;

«Оселя зла 4: Життя після смерті» о 23:45.

«П’ятий елемент»

Та вперше всесвітня популярність до Мілли Йовович прийшла саме після виходу фільму «П’ятий елемент». За сюжетом злі сили об’єднуються, аби встановити владу над усім світом, але їм в цьому перешкоджають п’ять елементів, одним із яких є дівчина Лілу.

Цікаво, що режисер фільму Люк Бессон шукав ідеальну Лілу дуже довго. Але маловідома акторка виграла кастинг близько в 3-х тисяч конкуренток та зачарувала режисера тим, що швидко вивчила створену ним «божественну мову».

«Жанна д’Арк»

Історична драма Люка Бессона розповідає про національну героїню Франції Жанну д’Арк. В розпал Столітньої війни юна дівчина бере на себе місію вигнати загарбників із рідної землі. Проте не судилося мужній Жанні довго тримати успішну оборону і згодом цей героїзм зіграв з нею злий жарт…

«Обличчя у натовпі»

В цьому фільмі героїні Мілли Йовович дивом вдалося вижити після нападу маніяка, але отримавши серйозні травми голови, вона не може розпізнавати обличчя. Тепер дівчина живе в постійному страху, адже навколо все стало чужим та ворожим. Але найгірше те, що вона тепер не може впізнати обличчя вбивці, який знову опинився поруч.

«Ультрафіолет»

За сюжетом в кінці 21 століття триває війна між людьми та новим підвидом людей-вампірів, які з’явились в результаті вірусу. Жертви епідемії приречені на знищення, проте вони не збираються здаватися і на чолі з відважною Вайолет готові битися до кінця.

До речі, із самого початку сценарій розроблявся спеціально під Міллу Йовович, а протягом фільму є декілька відсилок до стрічки «Оселя зла», яка ймовірно стала натхненням для режисера «Ультрафіолету» Курта Віммера.

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