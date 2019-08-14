5 лучших фильмов с участием Миллы Йовович

Во всем мире американскую актрису украинского происхождения Миллу Йовович знают как Лилу из «Пятого элемента» и бесстрашную Элис из «Обители зла». Уже в это воскресенье смотрите на ICTV сразу три части популярной зомби-эпопеи, а пока вспоминаем лучшие фильмы с участием голливудской звезды.

«Обитель зла»

Одной из самых ярких ролей Миллы Йовович стала девушка Элис, которая ведет неустанную борьбу с зомби в фантастическом фильме ужасов «Обитель зла», снятом по мотивам одноименной известной игры. По сюжету она потеряла память и попала в секретную лабораторию, в которой после утечки опасного вируса из-за действий компьютерного интеллекта погибают все сотрудники и превращаются в зомби.

Особенно поражает Йовович отличными боевыми навыками. Актриса проходила специальную подготовку и, как следствие, самостоятельно выполнила все трюки. А для одной из самых эффектных сцен фильма, когда Элис отталкивается от стены чтобы ударить пса-зомби – тренировалась целых три месяца!

Этот фильм стал настолько успешным, что было снято 6 частей. Последние три смотрите в воскресенье на ICTV:

«Обитель зла 6: Финальная битва» в 20:05;

«Обитель зла 5: Возмездие» в 22:00;

«Обитель зла 4: Жизнь после смерти» в 23:45.

«Пятый элемент»

Но впервые всемирная известность к Милле Йовович пришла именно после выхода фильма «Пятый элемент». По сюжету злые силы объединяются, чтобы установить власть над всем миром, но им в этом препятствуют пять элементов, одним из которых является девушка Лилу.

Интересно, что режиссер фильма Люк Бессон искал идеальную Лилу очень долго. Но малоизвестная актриса выиграла кастинг примерно в 3-х тысяч конкуренток и очаровала режиссера тем, что быстро выучила созданный им «божественный язык».

«Жанна д’Арк»

Историческая драма Люка Бессона рассказывает о национальной героине Франции Жанне д’Арк. В разгар Столетней войны юная девушка берет на себя миссию изгнать захватчиков с родной земли. Однако не суждено было мужественной Жанне долго держать успешную оборону и впоследствии этот героизм сыграл с ней злую шутку …

«Лица в толпе»

В этом фильме героине Миллы Йовович чудом удалось выжить после нападения маньяка, но получив серьезные травмы головы, она не может распознавать лица. Теперь девушка живет в постоянном страхе, ведь вокруг все стало чужим и враждебным. Но хуже всего то, что она теперь не может узнать лицо убийцы, который снова оказался рядом.

«Ультрафиолет»

По сюжету в конце 21 века длится война между людьми и новым подвидом людей-вампиров, которые появились в результате вируса. Жертвы эпидемии обречены на уничтожение, но они не собираются сдаваться и во главе с отважной Вайолет готовы биться до конца.

Кстати, изначально сценарий разрабатывался специально под Миллу Йовович, а в течение фильма есть несколько отсылок к ленте «Обитель зла», которая, вероятнее всего, стала вдохновением для режиссера «Ультрафиолет» Курта Уиммера.

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