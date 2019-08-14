Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / 5 лучших фильмов с участием Миллы Йовович / 14.08.2019 11:30
14.08.2019 11:30
Поделиться

5 лучших фильмов с участием Миллы Йовович

0

Во всем мире американскую актрису украинского происхождения Миллу Йовович знают как Лилу из «Пятого элемента» и бесстрашную Элис из «Обители зла». Уже в это воскресенье смотрите на ICTV сразу три части популярной зомби-эпопеи, а пока вспоминаем лучшие фильмы с участием голливудской звезды.

«Обитель зла»

Одной из самых ярких ролей Миллы Йовович стала девушка Элис, которая ведет неустанную борьбу с зомби в фантастическом фильме ужасов «Обитель зла», снятом по мотивам одноименной известной игры. По сюжету она потеряла память и попала в секретную лабораторию, в которой после утечки опасного вируса из-за действий компьютерного интеллекта погибают все сотрудники и превращаются в зомби.

Особенно поражает Йовович отличными боевыми навыками. Актриса проходила специальную подготовку и, как следствие, самостоятельно выполнила все трюки. А для одной из самых эффектных сцен фильма, когда Элис отталкивается от стены чтобы ударить пса-зомби – тренировалась целых три месяца!

Этот фильм стал настолько успешным, что было снято 6 частей. Последние три смотрите в воскресенье на ICTV:

«Обитель зла 6: Финальная битва» в 20:05;

«Обитель зла 5: Возмездие» в 22:00;

«Обитель зла 4: Жизнь после смерти» в 23:45.

«Пятый элемент»

Но впервые всемирная известность к Милле Йовович пришла именно после выхода фильма «Пятый элемент». По сюжету злые силы объединяются, чтобы установить власть над всем миром, но им в этом препятствуют пять элементов, одним из которых является девушка Лилу.

Интересно, что режиссер фильма Люк Бессон искал идеальную Лилу очень долго. Но малоизвестная актриса выиграла кастинг примерно в 3-х тысяч конкуренток и очаровала режиссера тем, что быстро выучила созданный им «божественный язык».

«Жанна д’Арк»

Историческая драма Люка Бессона рассказывает о национальной героине Франции Жанне д’Арк. В разгар Столетней войны юная девушка берет на себя миссию изгнать захватчиков с родной земли. Однако не суждено было мужественной Жанне долго держать успешную оборону и впоследствии этот героизм сыграл с ней злую шутку …

«Лица в толпе»

В этом фильме героине Миллы Йовович чудом удалось выжить после нападения маньяка, но получив серьезные травмы головы, она не может распознавать лица. Теперь девушка живет в постоянном страхе, ведь вокруг все стало чужим и враждебным. Но хуже всего то, что она теперь не может узнать лицо убийцы, который снова оказался рядом.

«Ультрафиолет»

По сюжету в конце 21 века длится война между людьми и новым подвидом людей-вампиров, которые появились в результате вируса. Жертвы эпидемии обречены на уничтожение, но они не собираются сдаваться и во главе с отважной Вайолет готовы биться до конца.

Кстати, изначально сценарий разрабатывался специально под Миллу Йовович, а в течение фильма есть несколько отсылок к ленте «Обитель зла», которая, вероятнее всего, стала вдохновением для режиссера «Ультрафиолет» Курта Уиммера.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Мілла Йовович, Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV
14.08.2019 11:30
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати