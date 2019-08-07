5 фільмів про спецназ, які варто подивитись

Цієї суботи о 21:30 на ICTV відбудеться прем’єра бойовика «Спецназ в облозі» режисера Тоні Джильйо. Тому поки ви в очікуванні кіновихідних на ICTV – ми вирішили підготувати підбірку крутих стрічок про непереможних бійців спеціального призначення, які варто подивитись.

«Спецназ в облозі»

За терміновим викликом загін спецназу відправляється на захоплення вантажу, яким виявляється чоловік з татуюванням скорпіона. Це колишній військовий, який довгий час займався збутом наркотиків, поки його не обдурив бос. Оскільки «Скорпіон» володіє цінною інформацією, спецназ має важливе завдання – зберегти йому життя будь-якою ціною.



Дивіться «Спецназ в облозі» в суботу о 21:30 на ICTV.

«S.W.A.T.: Спецназ міста янголів

Відділ спецназу отримує наказ перевезти у федеральну в’язницю наркобарона Алекса Монтеля. Проте перед судом злочинець заявляє на камеру, що готовий заплатити 100 мільйонів доларів тому, хто зможе звільнити його. Відтепер спецназівцям доведеться відбивати безперервні атаки бажаючих отримати винагороду.

Дивіться «S.W.A.T.: Спецназ міста янголів» в суботу о 19:10 на ICTV.

«Нестримні»

Сільвестр Сталоне, Джейсон Стейтем, Брюс Вілліс, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дам та інші зібрались в трилогії «Нестримні» у вигляді елітного загону найманців, готових до будь-яких випробувань. Звільнити мирне населення від тирана чи запобігти операції з продажу вакуумної зброї – для нестримних немає нічого неможливого, адже для них це не просто робота, а сенс життя.

«Загін особливого призначення»

В Афганістані таліби викрадають молоду журналістку. Поки ісламські екстремісти рахують хвилини до страти дівчини, влада Франції не вживає ніяких заходів. Тоді загін спецназівців відправляється на допомогу, але відбити жертву у талібів мало, адже ще потрібно якось вибратись із ворожої території і повернутись додому.

«Рейд»

Перед елітним загоном спецназівців стоїть непросте завдання: арештувати місцевого наркобарона, що засів в багатоповерхівці Джакарти серед нетрів. Але зробити це досить не просто, адже кримінальний авторитет оточив себе досвідченими та жорстокими найманцями. Спецназівці розробили складну операцію по захопленню, яка повинна була пройти тихо і безшумно, проте в один момент щось пішло не так. Тепер їм необхідно не просто виконати завдання, а пройти 30 поверхів пекла і залишитись живими.