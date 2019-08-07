5 фильмов о спецназе, которые стоит посмотреть

В эту субботу в 21:30 на ICTV состоится премьера боевика «Спецназ в осаде» режиссера Тони Джильо. Поэтому пока вы в ожидании киновыходных на ICTV – мы решили подготовить подборку крутых фильмов о непобедимых бойцах специального назначения, которые стоит посмотреть.

«Спецназ в осаде»

По срочному вызову отряд спецназа отправляется на захват груза, которым оказывается человек с татуировкой скорпиона. Это бывший военный, который долгое время занимался сбытом наркотиков, пока его не обманул босс. Поскольку «Скорпион» владеет ценной информацией, спецназ имеет важное задание – сохранить ему жизнь любой ценой.



Смотрите «Спецназ в осаде» в субботу в 21:30 на ICTV.

«S.W.A.T .: Спецназ города ангелов

Отдел спецназа получает приказ перевезти в федеральную тюрьму наркобарона Алекса Монтеля. Однако перед судом преступник заявляет на камеру, что готов заплатить 100 миллионов долларов тому, кто сможет освободить его. Отныне спецназовцам придется отбивать непрерывные атаки желающих получить вознаграждение.

Смотрите «S.W.A.T .: Спецназ города ангелов» в субботу в 19:10 на ICTV.

«Неудержимые»

Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Жан-Клод Ван Дамм и другие собрались в трилогии «Неудержимые» в виде специального отряда наемников, готовых к любым испытаниям. Освободить мирное население от тирана, или предотвратить операцию по продаже вакуумного оружия – для неудержимых нет ничего невозможного, ведь для них это не просто работа, а смысл жизни.

«Отряд особого назначения»

В Афганистане талибы похищают молодую журналистку. Пока исламские экстремисты считают минуты до казни девушки, власть Франции не принимает никаких мер. Тогда отряд спецназовцев отправляется на помощь, но отбить жертву у талибов мало, ведь еще нужно как-то выбраться из вражеской территории и вернуться домой.

«Рейд»

Перед элитным отрядом спецназовцев стоит непростая задача: арестовать местного наркобарона, который засел в многоэтажке Джакарты среди трущоб. Но сделать это довольно не просто, ведь криминальный авторитет окружил себя опытными и жестокими наемниками. Спецназовцы разработали сложную операцию по захвату, которая должна была пройти тихо и бесшумно, однако в один момент что-то пошло не так. Теперь им необходимо не просто выполнить задание, а пройти 30 этажей ада и остаться в живых.

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