5 фактів, яких ви не знали про Анну «Ахаву» Тесленко до її Дня народження

Сьогодні свій День народження святкує журналіст програми «Ранок у Великому Місті» та ведуча ICTV Анна Ахава Тесленко. Телеканал вітає Анну з цим особливим днем та бажає творчих успіхів, креативних ідей та позитивних емоцій. З нагоди Дня народження, редакція ICTV пропонує 5 фактів, яких ви не знали про яскраву та харизматичну ведучу.

1. Фіналістка легендарного екстремального шоу: 2012 року Анна взяла участь у другому сезоні реаліті-шоу «Останній герой» і дійшла до фіналу.

2. Починала кар’єру зі спорту: Анна працювала спортивною журналісткою програми «Інший футбол», яка показувала глядачам найбільш гучні та скандальні ситуації в світі футболу.

3. Модель у чоловічому журналі: Ахава брала участь в еротичній фотосесії для журналу «XXL», в результаті чого яскраві кадри харизматичної ведучої прикрасили не лише сторінки, а й обкладинку видання.

4. Волонтер: Анна Тесленко активно займається благодійсністю та волонтерством. Зокрема, довго допомогає бійцям в зоні АТО, а також є волонтером фонду «АНТИСНІД».

5. Таємничий псевдонім: Велика кількість людей знають Анну Тесленко як Ахаву, але не всі знають, що означає це загадкове слово. Виявляється, «ахава» в перекладі з івриту означає «кохання», про що сама Анна зізналася в одному з інтерв’ю.

Канал ICTV щиро вітає Анну з Днем народження, бажає успіхів у професійному та особистому житті, любові телеглядачів та сил на всі добрі справи!