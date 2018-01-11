5 фактов, которых вы не знали об Анне «Ахаве» Тесленко ко Дню ее рождения

Сегодня свой День рождения отмечает журналист программы «Утро в Большом Городе» и ведущая ICTV Анна Ахава Тесленко. Телеканал поздравляет Анну с этим особым днем и желает творческих успехов, креативных идей и положительных эмоций. По случаю Дня рождения, редакция ICTV предлагает 5 фактов, которых вы не знали о яркой и харизматичной ведущей.

1. Финалистка легендарного экстремального шоу: в 2012 году Анна приняла участие во втором сезоне реалити-шоу «Последний герой» и дошла до финала.

2. Начинала карьеру со спорта: Анна работала спортивной журналисткой программы «Другой футбол», которая показывала зрителям самые громкие и скандальные ситуации в мире футбола.

3. Модель в мужском журнале: Ахава участвовала в эротической фотосессии для журнала «XXL», в результате чего яркие кадры харизматичной ведущей украсили не только страницы, но и обложку издания.

4. Волонтер: Анна Тесленко активно занимается благотворительностью и волонтерством. В частности, долго помогает бойцам в зоне АТО, а также является волонтером фонда «АНТИСПИД».

5. Таинственный псевдоним: Большое количество людей знают Анну Тесленко как Ахаву, но не все знают, что означает это загадочное слово. Оказывается, «Ахава» в переводе с иврита означает «любовь», о чем сама Анна призналась в одном из интервью.

Канал ICTV поздравляет Анну с Днем рождения, желает успехов в профессиональной и личной жизни, любви телезрителей и сил на все добрые дела!