У другому випуску третього сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи» ведучі познайомляться з новими професіями в штаті Техас. Напевно, чи не для кожного Техас асоціюється з штатом, де вбили Кеннеді та батьківщиною ковбоїв. Але тут є значно більше цікавих речей, тому пропонуємо Вам топ-5 фактів про Техас, яких ви могли не знати.

1. Неофіційно Техас називають «штатом самотньої зірки», як нагадування про боротьбу за незалежність від Мексики та намагання оголосити себе незалежним від США. А прапор Техасу називається «прапором самотньої зірки» і має символічних 3 кольори: червоний – хоробрість, білий – свобода, синій – вірність.

2. Столиця штату Остін відома тим, що там живе більше півтора мільйона кажанів, які з’їдають до 15 тисяч комах за ніч.

3. Саме тут був приготований перший в світі гамбургер.

4. Техас був незалежною державою з 1836 по 1845 роки, поки США не анексував його. Незважаючи на це, Техас залишив за собою право ставити свій прапор на тій же висоті, що і державний прапор США.

5. Серед усіх американських штатів, Техас лідирує за кількістю аеропортів, а також виробляє найбільше шерсті, бавовни та нафти. До речі, запаси нафти складають 32% від американських запасів.

Дивіться тревел-шоу «Особливості національної роботи» щосуботи об 11:45 на каналі ICTV.