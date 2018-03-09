Во втором выпуске третьего сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы» ведущие познакомятся с новыми профессиями в штате Техас. Наверное, для каждого Техас ассоциируется со штатом, где убили Кеннеди и родиной ковбоев. Но здесь значительно больше интересных вещей, поэтому предлагаем Вам топ-5 фактов о Техасе, которых вы могли не знать.

1. Неофициально Техас называют «штатом одинокой звезды», как напоминание о борьбе за независимость от Мексики и попытки объявить себя независимым от США. А флаг Техаса называется «флагом одинокой звезды» и имеет символических 3 цвета: красный – храбрость, белый – свобода, синий – верность.

2. Столица штата Остин известна тем, что там живет больше полутора миллиона летучих мышей, которые съедают до 15 тысяч насекомых за ночь.

3. Именно здесь был приготовлен первый в мире гамбургер.

4. Техас был независимым государством с 1836 по 1845 годы, пока США не аннексировал его. Несмотря на это, Техас оставил за собой право водружать свой флаг на той же высоте, что и государственный флаг США.

5. Среди всех американских штатов, Техас лидирует по количеству аэропортов, а также производит больше всех шерсти, хлопка и нефти. Кстати, запасы нефти составляют 32% от американских запасов.

Смотрите тревел-шоу «Особенности национальной работы» каждую субботу в 11:45 на канале ICTV.