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Головна / 4 сезон тревел-шоу «Особливості національної роботи»: мікс екзотики, гумору та екшену / 21.08.2018 13:14

4 сезон тревел-шоу «Особливості національної роботи»: мікс екзотики, гумору та екшену

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1 вересня на телеканалі ICTV – прем’єра нових епізодів популярного тревел-шоу «Особливості національної роботи»-4. Два місяці екстремальних подорожей, «гарячі» країни, десятки екзотичних робіт – 4 сезон обіцяє стати найбільш видовищним за всю історію проекту.

У новому сезоні знімальна група і ведучі шоу Андрій Зрожевський і Олег Шевчук вирушили до Латинської Америки. За два місяці експедиції зняли епізоди в Болівії, Перу, Чилі, Аргентині, Еквадорі, Панамі, Коста-Ріці, Мексиці, Амазонії.

«Ми підготували глядачам унікальний мікс екзотичного відео, гумору та екшену.

Я думаю, що ні в одній передачі про подорожі так колоритно Латинську Америку ще ніхто не показував, – анонсує продюсер і шоураннер Василь Москаленко. – Але навіть для нас стало сюрпризом, як важко було на зйомках. Одного разу, коли група піднімалася на вулкан Чимборасо в Еквадорі на висоту 6000 метрів, хлопці мало не знепритомніли. Сподіваюся, глядачі оцінять наші зусилля, і їм буде цікаво».

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Новий сезон відзначився рекордною кількістю екстремальних ситуацій, які переслідували групу. В Амазонії, 90% жителів якої займаються нелегальним видобутком золота і виробництвом кокаїну, зйомки довелося перервати через реальну загрозу для життя – хлопців обіцяли вбити і закопати в джунглях. У кримінальній Мексиці знімальна група  раз у раз натикалася на війни місцевих наркокартелів, ризикуючи отримати шалену кулю або ножем у живіт. А в одному з костелів Чилі в номер до ведучих заповз отруйний павук.

«Ми до нього спочатку спокійно поставилися: сфотографували і вбили тапком,

– згадує Андрій Зрожевський. – Але щось мене підштовхнуло сходити на ресепшен і показати його фото. І тут почався справжній кіпіш. Виявляється, від його укусу запросто можна було померти!»

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Спеціально для четвертого сезону ведучі «приміряли» 72 нові, екзотичні, а нерідко і небезпечні роботи – по 36 на кожного. Хлопці доглядали за крокодилами і отруйними зміями, вчилися виживати в індіанському племені, будували човни зі стовбурів дерев, служили в спецназі, заготовляли креветок, добували вулканічний лід, робили цеглу з фекалій альпака та багато іншого. «Думаю, наші ведучі не очікували, що ми виявимося такими «кровожерливими», – говорить продюсер Василь Москаленко.

– Наприклад, в Коста-Ріці нам дуже хотілося зняти роботу, де Андрій Зрожевський буде плавати з шестиметровими крокодилами в річці без будь-якого захисту.

Але його місцевий бос категорично не хотів пускати ведучого в воду до монстрів. І все ж Андрюха потягає величезного алігатора за хвіст. Навіщо? Дивіться у новому сезоні».

Не пропустіть нові пригоди Андрія Зрожевського і Олега Шевчука в тревел-шоу «Особливості національної роботи»-4 в Латинській Америці з 1 вересня, щосуботи о 11:45 на ICTV.

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Теги: новий сезон, Особливості національної роботи, прем'єра ictv
21.08.2018 13:14
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