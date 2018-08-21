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Главная / 4 сезон тревел-шоу «Особенности национальной работы»: микс экзотики, юмора и экшена / 21.08.2018 13:14

4 сезон тревел-шоу «Особенности национальной работы»: микс экзотики, юмора и экшена

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1 сентября на телеканале ICTV – премьера новых эпизодов популярного тревел-шоу «Особенности национальной работы»-4. Два месяца экстремальных путешествий,  «горячие» страны, десятки экзотических работ – 4 сезон обещает стать самым зрелищным за всю историю программы.

В новом сезоне съемочная группа и ведущие шоу Андрей Зрожевский и Олег Шевчук отправились Латинскую Америку. За два месяца экспедиции сняли эпизоды в Боливии, Перу, Чили, Аргентине, Эквадоре, Панаме, Коста-Рике, Мексике, Амазонии.

«Мы подготовили зрителям уникальный микс экзотического видео, юмора и экшена.

Я думаю, что ни в одной передаче про путешествия так колоритно Латинскую Америку еще никто не показывал, – анонсирует продюсер и шоураннер Василий Москаленко. – Но даже для нас самих стало сюрпризом, как тяжело было на съемках. Однажды, когда группа поднималась на вулкан Чимборасо в Эквадоре на высоту 6000 метров, ребята чуть не потеряли сознание. Надеюсь, зрители оценят наши усилия, и им будет интересно».

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Новый сезон отличился рекордным количеством экстремальных ситуаций, преследовавших группу. В Амазонии, 90% жителей которой занимаются нелегальной добычей золота и производством кокаина, съемки пришлось прервать из-за реальной угрозы для жизни – парней обещали убить и закопать в джунглях. В криминальной Мексике ребята то и дело натыкалась на войны местных наркокартелей, рискуя получить шальную пулю или ножом в живот. А в Чили в номер к ведущим заполз  ядовитый паук.

«Мы к нему вначале спокойно отнеслись: сфотографировали и убили тапком,

– вспоминает Андрей Зрожевский. – Но что-то меня подтолкнуло сходить на ресепшен и показать его фото. И тут начался настоящий кипиш. Оказывается, от его укуса запросто можно было умереть!»

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Специально для четвертого сезона ведущие «примерили» 72 новые, экзотические, а нередко и опасные работы – по 36 на каждого. Парни ухаживали за крокодилами и ядовитыми змеями, учились выживать в индейском племени, строили лодки из стволов деревьев, служили в спецназе, заготавливали креветок, добывали вулканический лед, делали кирпичи из фекалий альпак и многое другое. «Думаю, наши ведущие не ожидали, что мы окажемся такими «кровожадными»,  – говорит Василий Москаленко.

– К примеру, в Коста-Рике нам очень хотелось снять работу, где Андрей Зрожевский будет плавать с шестиметровыми крокодилами в реке без какой-либо защиты.

Но его местный бос категорически не хотел пускать ведущего в воду к монстрам. И все-таки Андрюхе придется  таскать  огромного аллигатора за хвост. Зачем? Смотрите в новом сезоне!

Не пропустите новые приключения Андрея Зрожевского и Олега Шевчука в тревел-шоу «Особенности национальной работы»-4 в Латинской Америке с 1 сентября, каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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Теги: новий сезон, Особенности национальной работы, прем'єра ictv
21.08.2018 13:14
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