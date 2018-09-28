3 причини подивитись «Скайлайн 2» на ICTV

Цієї неділі о 22:20 на ICTV відбудеться прем’єра фантастичного бойовика режисера Лайама О’Доннелла «Скайлайн 2». І ми знаємо як мінімум 3 причини, чому Ви повинні відкласти всі справи на потім та провести недільний вечір разом з нами.

Цікавий сюжет фільму

Історія взаємовідносин людини та інопланетян є доволі заплутаною та давньою. Чи не кожен з нас задумувався хоча б раз про їхнє існування та про те, як вони виглядають, але ніхто не знає достовірної інформації про цих загадкових створінь. Проте, саме завдяки кіноіндустрії, ми можемо уявити будь-який сценарій розвитку взаємовідносин людей з інопланетянами.

Саме фільм «Скайлайн» та його сиквел «Скайлайн 2» пропонує глядачам цікавий сюжет про напад інопланетної цивілізації на Землю.

Обов’язково дивитись шанувальникам бойових мистецтв

У фільмі знімаються індонезійські актори Іко Уайс та Яян Рух’ян – справжні професіонали в сфері бойових мистецтв. Раніше глядачі могли зустрічати їх в таких фільмах як: «Рейд», «Рейд 2» та «Зіркові війни: Пробудження Сили». До речі, стрічка «Скайлайн» стала для акторів вже п’ятою спільною роботою, а сцени з їх участю часто називають прикрасою фільму. Також головні ролі виконали Френк Грілло («Воїн», «Патруль») та акторка Бояна Новакович, відома за телесеріалом «Світ дикого Заходу».

«Скайлайн 2» насичений крутими спецефектами

«Скайлайн 2» насичений не лише динамічними постановками битв, а також неймовірною кількістю крутих спецефектів та фантастичним екшеном в різноманітних локаціях, серед яких корабель інопланетян, метро та джунглі Сингапуру. До речі, особливу увагу творці надали зовнішньому вигляду прибульців: над розробкою їх костюмів працювала студія, відома створенням спецефектів в таких фільмах як: «Залізна людина», «Люди ікс», «Аватар» та «300 спартанців».

Дивіться прем’єру фантастичного бойовика «Скайлайн 2» в неділю о 22:20 на ICTV.

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