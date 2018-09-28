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Главная / 3 причины посмотреть «Скайлайн 2» на ICTV / 28.09.2018 11:55

3 причины посмотреть «Скайлайн 2» на ICTV

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В это воскресенье в 22:20 на ICTV состоится премьера фантастического боевика режиссера Лайама О’Доннелла «Скайлайн 2». И мы знаем как минимум 3 причины, почему Вы должны отложить все дела на потом и провести воскресный вечер вместе с нами.

Интересный сюжет фильма

История взаимоотношений человека и инопланетян довольно запутанная и древняя. Едва ли не каждый из нас задумывался хотя бы раз об их существовании и о том, как они выглядят, но никто не знает достоверной информации об этих загадочных созданиях. Однако, именно благодаря киноиндустрии, мы можем представить любой сценарий развития взаимоотношений людей с инопланетянами.

Именно фильм «Скайлайн» и его сиквел «Скайлайн 2» предлагает зрителям интересный сюжет о нападении инопланетной цивилизации на Землю.

Обязательно смотреть поклонникам боевых искусств

В фильме снимаются индонезийские актеры Ико Уайс и Яян Рухьян – настоящие профессионалы в сфере боевых искусств. Ранее зрители могли встречать их в таких фильмах как: «Рейд», «Рейд 2» и «Звездные войны: Пробуждение Силы». Кстати, фильм «Скайлайн» стал для актеров уже пятой совместной работой, а сцены с их участием часто называют украшением фильма. Также главные роли исполнили Фрэнк Грилло ( «Воин», «Патруль») и актриса Бояна Новакович, известная по телесериалу «Мир дикого Запада».

«Скайлайн 2» насыщенный крутыми спецэффектами

«Скайлайн 2» насыщен не только динамическими постановками битв, а также невероятным количеством крутых спецэффектов и фантастическим экшеном в разнообразных локациях, среди которых корабль инопланетян, метро и джунгли Сингапура. Кстати, особое внимание создатели предоставили внешнему виду пришельцев: над разработкой их костюмов работала студия, известная созданием спецэффектов в таких фильмах как: «Железный человек», «Люди Икс», «Аватар» и «300 спартанцев».

Смотрите премьеру фантастического боевика «Скайлайн 2» в воскресенье в 22:20 на ICTV.

Также предлагаем Вам проверить свои знания мирового кинематографа и угадать легендарные фильмы-фэнтези за частичным описанием сюжета!

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Теги: прем'єра ictv, Скайлайн, Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, фільми ICTV
28.09.2018 11:55
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