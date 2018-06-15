3 причини подивитись фантастичний трилер «Облівіон» на ICTV

Цієї неділі о 20:30 телеканал покаже науково-фантастичний трилер «Облівіон» із Томом Крузом, Морганом Фріменом та Ольгою Куриленко. І ми знаємо 3 причини подивитись фільм та залишатись недільного вечора разом з нами!

Причина №1 – захоплюючий сценарій

Події фільму розгортаються у 2077 році після того як інопланетяни атакували Землю. Людям вдалося відбити напад, проте планета стала повністю заражена радіацією і людству довелося переселитись на космічну станцію «Тет». На Землі залишилось лише дві вежі, в одній із яких живуть Джек та Вікторія. Вони охороняють гідроплатформи, за допомогою яких з морської води отримують термоядерну енергію для нової колонії землян.

Проте Джек часто бачить дивний сон, де він знаходиться посеред Нью-Йорка ще до війни і постійно зустрічає одну і ту ж дівчину – свою кохану. Одного разу головний герой під час виконання важливої місії потрапляє в засідку і дізнається інформацію, яка повністю перевертає його життя…

Причина №2 – красива візуальна картинка

Створений світ виглядає неймовірно красиво: по-справжньому захоплюють пустельні земні ландшафти а база, в якій проживають Джек та Вікторія схожа на футуристичну курортну віллу. Загалом, візуальне рішення чудово продумано та деталізовано і при цьому не перенавантажено зайвими елементами. Оригінальним рішенням стало те, що постапокаліптичну Землю не показано як зруйновану похмуру пустелю, а як світлий, прекрасний і безлюдний світ. Цікаво, що більша частина зйомок проходила в Ісландії, а для деяких сцен довелося підніматися навіть на вершину вулкану!

Причина №3 – чудовий акторський склад

Головна роль дісталась зірці голлівудських бойовиків – Тому Крузу. Стосовно кандидатури Тома майже не було ніяких сумнівів і актора відразу затвердили. А ось конкуренція на жіночі ролі була доволі жорсткою. Зокрема, на основну жіночу партію претендували: Нумі Рапас, Олівія Уайлд, Джесіка Чейстен, яку спочатку навіть затвердили, але вона вирішила зніматись в іншій картині. В кінцевому результаті, українка Ольга Куриленко отримала роль Юлії Русакової – законної дружини Джека Харпера.

Крім того, в науково-фантастичному трилері зіграв відомий американський актор Морган Фрімен, а також зірка популярного серіалу «Гра престолів» Ніколай Костер-Валдау.

Дивіться фільм «Облівіон» в неділю о 20:30 на ICTV.

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