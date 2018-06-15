PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / 3 причины посмотреть фантастический триллер «Обливион» на ICTV / 15.06.2018 13:59

3 причины посмотреть фантастический триллер «Обливион» на ICTV

0 - 0

В это воскресенье в 20:30 телеканал покажет научно-фантастический триллер «Обливион» с Томом Крузом, Морганом Фрименом и Ольгой Куриленко. И мы знаем 3 причины посмотреть фильм и оставаться воскресным вечером вместе с нами!

Причина №1 – захватывающий сценарий

События фильма разворачиваются в 2077 году после того как инопланетяне атаковали Землю. Людям удалось отбить нападение, однако планета стала полностью заражена радиацией и человечеству пришлось переселиться на космическую станцию «Тет». На Земле осталось лишь две башни, в одной из которых живут Джек и Виктория. Они охраняют гидроплатформы, с помощью которых из морской воды получают термоядерную энергию для новой колонии землян.

Однако Джек часто видит странный сон, где он находится посреди Нью-Йорка еще до войны и постоянно встречает одну и ту же девушку – свою любимую. Однажды главный герой во время выполнения важной миссии попадает в засаду и узнает информацию, которая полностью переворачивает его жизнь…

Причина №2 – красивая визуальная картинка

Созданный мир выглядит невероятно красиво: по-настоящему захватывают пустынные земные ландшафты а база, в которой проживают Джек и Виктория похожа на футуристическую курортную виллу. В общем, визуальное решение прекрасно продумано и детализировано и при этом не перегружено лишними элементами. Оригинальным решением стало то, что постапокалиптическую Землю показано не как разрушенную мрачную пустыню, а как светлый, красивый и безлюдный мир. Интересно, что большая часть съемок проходила в Исландии, а для некоторых сцен пришлось подниматься даже на вершину вулкана!

Причина №3 – замечательный актерский состав

Главная роль досталась звезде голливудских боевиков – Тому Крузу. По кандидатуре Тома почти не было никаких сомнений и актера сразу утвердили. А вот конкуренция на женские роли была довольно жесткой. В частности, на основную женскую партию претендовали: Нуми Рапас, Оливия Уайлд, Джессика Чейстен, которую сначала даже утвердили, но она решила сниматься в другой картине. В конечном итоге, украинка Ольга Куриленко получила роль Юлии Русаковой – законной жены Джека Харпера.

Кроме того, в научно-фантастическом триллере сыграл известный американский актер Морган Фримен, а также звезда популярного сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау.

Смотрите фильм «Обливион» в воскресенье в 20:30 на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Обливион, смотреть фильм, фільми ICTV
15.06.2018 13:59
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати