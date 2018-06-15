3 причины посмотреть фантастический триллер «Обливион» на ICTV

В это воскресенье в 20:30 телеканал покажет научно-фантастический триллер «Обливион» с Томом Крузом, Морганом Фрименом и Ольгой Куриленко. И мы знаем 3 причины посмотреть фильм и оставаться воскресным вечером вместе с нами!

Причина №1 – захватывающий сценарий

События фильма разворачиваются в 2077 году после того как инопланетяне атаковали Землю. Людям удалось отбить нападение, однако планета стала полностью заражена радиацией и человечеству пришлось переселиться на космическую станцию «Тет». На Земле осталось лишь две башни, в одной из которых живут Джек и Виктория. Они охраняют гидроплатформы, с помощью которых из морской воды получают термоядерную энергию для новой колонии землян.

Однако Джек часто видит странный сон, где он находится посреди Нью-Йорка еще до войны и постоянно встречает одну и ту же девушку – свою любимую. Однажды главный герой во время выполнения важной миссии попадает в засаду и узнает информацию, которая полностью переворачивает его жизнь…

Причина №2 – красивая визуальная картинка

Созданный мир выглядит невероятно красиво: по-настоящему захватывают пустынные земные ландшафты а база, в которой проживают Джек и Виктория похожа на футуристическую курортную виллу. В общем, визуальное решение прекрасно продумано и детализировано и при этом не перегружено лишними элементами. Оригинальным решением стало то, что постапокалиптическую Землю показано не как разрушенную мрачную пустыню, а как светлый, красивый и безлюдный мир. Интересно, что большая часть съемок проходила в Исландии, а для некоторых сцен пришлось подниматься даже на вершину вулкана!

Причина №3 – замечательный актерский состав

Главная роль досталась звезде голливудских боевиков – Тому Крузу. По кандидатуре Тома почти не было никаких сомнений и актера сразу утвердили. А вот конкуренция на женские роли была довольно жесткой. В частности, на основную женскую партию претендовали: Нуми Рапас, Оливия Уайлд, Джессика Чейстен, которую сначала даже утвердили, но она решила сниматься в другой картине. В конечном итоге, украинка Ольга Куриленко получила роль Юлии Русаковой – законной жены Джека Харпера.

Кроме того, в научно-фантастическом триллере сыграл известный американский актер Морган Фримен, а также звезда популярного сериала «Игра престолов» Николай Костер-Вальдау.

Смотрите фильм «Обливион» в воскресенье в 20:30 на ICTV.

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