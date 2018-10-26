3 круті кінопрем’єри на ICTV: «Три ікси: Реактивізація», «Викрадена-3», «Хітмен: Агент 47»

Радимо звільнити свій суботній та недільний вечір від будь-яких справ та залишатися разом з ICTV, адже на вас чекає харизматичний екстремал Він Дізель, вічний рятівник Ліам Нісон, а також екранізація популярної відеогри про найманого вбивцю, створеного завдяки дивам генної інженерії.

«Три ікси: Реактивізація»

В третій частині спецагенту Ксандеру Кейджу знову не судилося почати спокійне життя та триматися осторонь від карколомних подій. Ксандеру підготовлене нове відповідальне завдання, від виконання якого залежить доля світу: йому доведеться пройти багато складних випробувань та піймати злочинця, який прагне заволодіти секретною зброєю під назвою «Ящик Пандори».

Роль спецагента Ксандера Кейджа дісталась харизматичному Віну Дізелю. До речі, до зйомок у фільмах «Три ікси» актор ніколи не їздив на мотоциклі і йому навіть довелось брати спеціальні уроки, аби на відмінно справитись з цією роллю.

Дивіться «Три ікси: Реактивізація» в суботу о 20.15.

«Викрадена-3»

Шалену популярність серед глядачів отримали всі фільми «Викрадена» режисера Пьєра Мореля та Олів’є Мегатона, оскільки це одна із небагатьох трилогій, яка не втратила динаміки та цікавого розвитку подій від початку і до фінальної частини. В усіх трьох фільмах, перед колишнім урядовим оперативником Браяном Мілсом стоїть головне завдання – врятувати! Щоправда, в першій частині головний герой рятував свою доньку, в другій – дружину, а в третій сам опиняється під загрозою.

Головного героя зіграв талановитий ірландський актор Ліам Нісон. Ця роль стала для нього переломною в кар’єрі , оскільки вона різко відрізнялась від попередніх та відкрила Нісона для своїх шанувальників зовсім з іншої сторони. Крім того, «Викрадена» – це перший триквел, в якій Ліам Нісон знявся у головній ролі.

Дивіться фільм «Викрадена-3» у суботу о 22:25.

«Хітмен: Агент 47»

Головний герой агент Хітмен створений вченими-генетиками в умовах повної секретності і є справжньою «машиною для вбивства». Він налаштований зупинити корпорацію, яка збирається створити армію ще більш небезпечних вбивць та відкрити таємницю його минулого. Помічницею Хітмена стає молода дівчина, яка шукає свого батька – того самого вченого, який і створив агента 47. Чи досягнуть вони спільної мети?

До речі, фільм заснований на цілій серії відеоігор. Перша частина про агента, який володіє усіма навичками, необхідними для кілера вийшла в 2000 році, а перша кіноадаптація в 2007.

Дивіться «Хітмен: Агент 47» в неділю о 20:38.

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