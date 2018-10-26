3 крутых кинопремьеры на ICTV: «Три икса: Реактивизация», «Похищенная-3», «Хитмэн: Агент 47»

Советуем освободить свой субботний и воскресный вечер от любых дел и оставаться вместе с ICTV, ведь вас ждет харизматичный экстремал Вин Дизель, вечный спаситель Лиам Нисон, а также экранизация популярной видеоигры про наемного убийцу, созданного благодаря чудесам генной инженерии.

«Три икса: Реактивизация»

В третьей части спецагенту Ксандеру Кейджу снова не суждено начать спокойную жизнь и держаться в стороне от опасных событий. Ксандеру подготовлено новое ответственное задание, от выполнения которого зависит судьба мира: ему придется пройти много сложных испытаний и поймать преступника, который стремится завладеть секретным оружием под названием «Ящик Пандоры».

Роль спецагента Ксандера Кейджа досталась харизматичному Вину Дизелю. Кстати, к съемкам в фильмах «Три икса» актер никогда не ездил на мотоцикле и ему даже пришлось брать специальные уроки, чтобы на отлично справиться с этой ролью.

Смотрите «Три икса: Реактивизация» в субботу в 20.15.

«Похищенная-3»

Бешеную популярность среди зрителей получили все фильмы «Похищенная» режиссера Пьера Мореля и Оливье Мегатона, поскольку это одна из немногих трилогий, которая не потеряла динамики и интересного развития событий от начала и до финальной части. Во всех трех фильмах, перед бывшим правительственным оперативником Брайаном Милсом стоит главная задача – спасти! Правда, в первой части главный герой спасал свою дочь, во второй – жену, а в третьей сам оказывается под угрозой.

Главного героя сыграл талантливый ирландский актер Лиам Нисон. Эта роль стала для него переломной в карьере, поскольку она резко отличалась от предыдущих и открыла Нисона для своих поклонников совсем с другой стороны. Кроме того, «Похищенная» – это первый триквел, в которой Лиам Нисон снялся в главной роли.

Смотрите фильм «Похищенная-3» в субботу в 22:25.

«Хитмэн: Агент 47»

Главный герой агент Хитмэн создан учеными-генетиками в условиях полной секретности и является настоящей «машиной для убийства». Он настроен остановить корпорацию, которая собирается создать армию еще более опасных убийц и открыть тайну его прошлого. Помощницей Хитмэна становится молодая девушка, которая ищет своего отца – того самого ученого, который и создал агента 47. Достигнут ли они общей цели?

Кстати, фильм основан на целой серии видеоигр. Первая часть об агенте, который обладает всеми навыками, необходимыми для киллера вышла в 2000 году, а первая киноадаптация в 2007.

Смотрите «Хитмэн: Агент 47» в воскресенье в 20:38.

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