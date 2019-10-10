14 жовтня на ICTV – прем’єра документальної стрічки «Слов’янськ. Початок війни»

Спеціально до Дня захисника України ICTV готує глядачам прем’єру стрічки «Слов’янськ. Початок війни». 14 жовтня о 13.00 в ефірі телеканалу – документальні спогади про початок війни на Донбасі.

Документальний фільм «Слов`янськ. Початок війни» вироблено продакшн студією «Видавництво Час» у волонтерській творчій співпраці з директором департаменту комунікацій МВС Артемом Шевченком. Ще журналістом він активно висвітлював події у Слов’янську протягом квітня-червня 2014 року.

Стрічка – це фактично хронологічний літопис найважливіших епізодів битви за Слов`янськ, захоплення якого загоном бойовиків Гіркіна-Стрєлкова 12 квітня 2014 року стало початком гібридної збройної військової агресії на Донбасі.

Автори фільму використали архівні відео та записали інтерв`ю з ключовими військово-політичними керівниками України, які приймали головні рішення у ті буремні часи: міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, екс-секретарем РНБОУ, який тоді на посаді голови ВР виконував обов`язки Президента, Олександром Турчиновим, екс-Президентом Петром Порошенком, екс-міністром оборони Степаном Полтораком, екс-командувачем НГУ Юрієм Аллеровим, екс-начальником Генштабу Віктором Муженком, екс-народним депутатом і командиром Української добровольчої армії Дмитром Ярошем. Окрім них у кожному з епізодів з`являються герої, які безпосередньо брали участь у тих драматичних, героїчних і трагічних подіях.

Кожен розділ фільму має символічну назву, яка відображає суть того, що відбувалось навесні 2014 року:

ПЕРША КРОВ – напад бойовиків Гіркіна на десантників і офіцерів СБУ 13 квітня у с. Семенівка. ПЕРША ЗРАДА – заволодіння бойовиками бронетехнікою десантників 25-ї бригади у Краматорську. ПЕРША СТРАТА – вбивство депутата Горлівської міськради Рибака і студента Поправка. ПЕРША АТАКА – напад добровольців Правого сектору у Великодню ніч 20 квітня на блокпост бойовиків у с. Билбасівка. ПЕРШИЙ НАСТУП – початок блокування Слов`янська. ПЕРШИЙ БІЙ – багатогодинне бойове зіткнення 5 травня у Семенівці. ПЕРШІ ВТРАТИ ЗСУ – засідка 14 травня під с. Октябрське на конвой десантників 95 бригади. ПЕРША ЗАСІДКА – захоплення у бою групою 8 полку спецназ ПЗРК «Грім» на цвинтарі Краматорська. ПЕРШИЙ ГЕНЕРАЛ – цей розділ присвячено пам`яті загиблого 29 травня у збитому вертольоті генерал-майора Сергія Кульчицького із 12-ма гвардійцями і міліціонерами. ПЕРШИЙ ШТУРМ – військова операція із взяття міста Лиман. ПЕРШЕ ПЕРЕМИР`Я – десятиденне припинення вогню за наказом Президента Петра Порошенка. ПЕРША ПЕРЕМОГА – взяття Слов`янська і Краматорська під контроль силами АТО 5 липня.

– Звісно, неможливо висвітлити детально буквально все із тривалої 75-ти денної епопеї битви за Слов`янськ, – розповідає автор сценарію, директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, – але ми відобразили у цьому півторагодинному документальному фільмі головні епізоди і ключових персонажів. Ворог невипадково обрав саме Слов`янськ для початку гібридної збройної агресії на Донбасі. Якби не героїзм і самопожертва тих армійців, гвардійців, міліціонерів і офіцерів СБУ, які звільнили місто від ворога, Україна втратила б набагато більше і території, і людей. В кінці глядач побачить обличчя всіх 63-х захисників України, які віддали життя за звільнення Слов`янська. Їхній пам`яті присвячено фільм. Ми вдячні каналу ICTV за його прем`єрний показ, – наголосив Артем Шевченко.

Свідоцтва, викриття та сповіді – дивіться прем’єру документального фільму «Слов’янськ. Початок війни» на ICTV 14 жовтня о 13:00.