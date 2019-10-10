14 октября на ICTV – премьера документального фильма «Славянск. Начало войны»

Специально ко Дню защитника Украины ICTV готовит зрителям премьеру фильма «Славянск. Начало войны». 14 октября в 13.00 в эфире телеканала – документальные воспоминания о начале войны в Донбассе.

Документальный фильм «Славянск. Начало войны» создала продакшн-студия «Видавництво Час» в волонтерском творческом сотрудничестве с директором департамента коммуникаций МВД Артемом Шевченко. Еще журналистом он активно освещал события в Славянске в течение апреля-июня 2014 года.

Фильм – это фактически хронологическая летопись важнейших эпизодов битвы за Славянск, захват которого отрядом боевиков Гиркина-Стрелкова 12 апреля 2014 года положил начало гибридной вооруженной военной агрессии на Донбассе.

Авторы фильма использовали архивные видео и записали интервью с ключевыми военно-политическими руководителями Украины, которые принимали главные решения в те бурные времена. Это министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-секретарь СНБОУ, который тогда в должности председателя ВР исполнял обязанности Президента, Александр Турчинов, экс-Президент Петр Порошенко, экс-министр обороны Степан Полторак, экс-командующий НГУ Юрий Аллеров, экс-начальник Генштаба Виктор Муженко, экс-народный депутат и командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош. Кроме них в каждом из эпизодов появляются герои, которые непосредственно участвовали в тех драматических, героических и трагических событиях.

Каждый раздел фильма имеет символическое название, которое отражает суть того, что происходило весной 2014 года:

ПЕРВАЯ КРОВЬ – нападение боевиков Гиркина на десантников и офицеров СБУ 13 апреля в с. Семеновка. ПЕРВОЕ ПЕРЕДАТЕЛЬСТВО – завладение боевиками бронетехникой десантников 25-й бригады в Краматорске. ПЕРВАЯ КАЗНЬ – убийство депутата Горловского горсовета Рыбака и студента Поправка. ПЕРВАЯ АТАКА – нападение добровольцев Правого сектора в Пасхальную ночь 20 апреля на блокпост боевиков в с. Былбасовка. ПЕРВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ – начало блокирования Славянска. ПЕРВЫЙ БОЙ – многочасовое боевое столкновение 5 мая в Семеновке. ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ ВСУ – засада 14 мая под с. Октябрьское на конвой десантников 95 бригады. ПЕРВАЯ ЗАСАДА – захват в бою группой 8 полка спецназ ПЗРК «Гром» на кладбище Краматорска. ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ – этот раздел посвящен памяти погибшего 29 мая в сбитом вертолете генерал-майора Сергея Кульчицкого с 12-ю гвардейцами и милиционерами. ПЕРВЫЙ ШТУРМ – военная операция по взятию города Лиман. ПЕРВОЕ ПЕРЕМИРИЕ – десятидневное прекращения огня по приказу Президента Петра Порошенко. ПЕРВАЯ ПОБЕДА – взятие Славянска и Краматорска под контроль силами АТО 5 июля.

– Конечно, невозможно осветить подробно буквально все из длительной 75-дневной эпопеи битвы за Славянск, – рассказывает автор сценария, директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, – но мы показали в этом полуторачасовом документальном фильме главные эпизоды и ключевых персонажей. Враг не случайно выбрал именно Славянск для начала гибридной вооруженной агрессии на Донбассе. Если бы не героизм и самопожертвование тех армейцев, гвардейцев, милиционеров и офицеров СБУ, которые освободили город от врага, Украина потеряла бы намного больше и территории, и людей. В конце зритель увидит лица всех 63-х защитников Украины, отдавших жизнь за освобождение Славянска. Их памяти посвящен фильм. Мы благодарны канала ICTV по его премьерный показ, – отметил Артем Шевченко.

Свидетельства, разоблачения и исповеди – смотрите премьеру документального фильма «Славянск. Начало войны» на ICTV 14 октября в 13:00.

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