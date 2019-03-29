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Головна / 1 квітня «ФАКТИ» на ICTV починають виборчий марафон / 29.03.2019 15:24

1 квітня «ФАКТИ» на ICTV починають виборчий марафон

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1 квітня з 7:00 телеканал ICTV розпочинає марафон спецвипусків інформаційної програми «Факти. Вибори». Протягом цілого дня ICTV буде тримати українців в курсі найсвіжіших новин про перебіг виборів Президента України.

Перший випуск програми «Факти. Вибори» вийде в ефір о 7:00 та розкриє такі теми: Перші результати; Коментарі експертів; Чи буде другий тур?; Порушення на дільницях. Наступні спецвипуски будуть виходити о 12:45, 15:45, 18:45, 21:00.

Віктор Сорока, шеф-редактор програми «Факти» розповів, чого українцям чекати у наступний після виборів день:

Ми хочемо зробити основний акцент саме на ранок 1 квітня, оскільки прокинувшись, люди хочуть зрозуміти: в якій країні вони прокинулися і хто буде Президентом

Тому о 7:00 на ICTV починається виборчий марафон. Впродовж двох годин «Факти. Вибори» будуть інформувати українців про те, як пройшла виборча ніч, наскільки було мирно і спокійно (чи навпаки) на виборчих дільницях, як почався підрахунок голосів.

За словами шеф-редактора «Фактів», будуть оприлюднені результати «Національного екзит-полу 2019», які дадуть попередню картину стосовно результатів виборів глави держави. Також у спецвипусках будуть проводитися прямі включення  безпосередньо з виборчих дільниць та з Центральної виборчої комісії. У студії «Фактів» будуть виступати гості – політологи, які коментуватимуть ситуацію, представники штабів та громадських організацій.

– Усі випуски «Фактів» будуть присвячені перш за все тому, що відбувається на виборах. Ми будемо чергувати на дільницях, на передовій в ЦВК, будемо стежити за тим, як починають звозити протоколи з мокрими печатками.

Будемо стежити, за тим, що в світі кажуть про наші вибори, що кажуть правоохоронці, що кажуть міжнародні спостерігачі, громадські організації

Тому фактично цей марафон буде тривати добу – ми починаємо з вечора неділі і цілодобово будемо розповідати все про вибори, – зазначив Віктор Сорока.

Дивіться спеціальні випуски програми «Факти» 1 квітня на телеканалі ICTV!

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Теги: вибори в Україні, факти ICTV
29.03.2019 15:24
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