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Главная / 1 апреля «ФАКТЫ» на ICTV начинают избирательный марафон / 29.03.2019 15:24

1 апреля «ФАКТЫ» на ICTV начинают избирательный марафон

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1 апреля с 7:00 телеканал ICTV начинает марафон спецвыпусков информационной программы «Факты. Выборы». В течение целого дня ICTV будет держать украинцев в курсе самых свежих новостей о ходе выборов Президента Украины.

Первый выпуск программы «Факты. Выборы» выйдет в эфир в 7:00 и раскроет следующие темы: Первые результаты; Комментарии экспертов; Будет ли второй тур?; Нарушения на участках. Следующие спецвыпуски будут выходить в 12:45, 15:45, 18:45 и 21:00.

Виктор Сорока, шеф-редактор программы «Факты» рассказал, чего ожидать украинцам в следующий после выборов день:

Мы хотим сделать основной акцент именно на утро 1 апреля, поскольку проснувшись, люди хотят понять: в какой стране они проснулись и кто будет Президентом

Поэтому в 7:00 на ICTV начинается избирательный марафон. В течении двух часов «Факты. Выборы» будут информировать украинцев о том, как прошла избирательная ночь, насколько было мирно и спокойно (или же наоборот) на избирательных участках, как начался подсчет голосов.

По словам шеф-редактора «Фактов», будут обнародованы результаты «Национального экзит-пола 2019», которые дадут предварительную картину результатов выборов главы государства. Также в спецвыпусках будут проводиться прямые включения непосредственно с избирательных участков и из Центральной избирательной комиссии. В студии «Фактов» будут выступать и комментировать ситуацию гости – политологи, представители штабов и общественных организаций.

Все выпуски «Фактов» будут посвящены прежде всего тому, что происходит на выборах. Мы будем дежурить на участках, на передовой в ЦИК, будем следить за тем, как начинают свозить протоколы с мокрыми печатями.

Будем следить за тем, что в мире говорят о наших выборах, что говорят правоохранители, что говорят международные наблюдатели и общественные организации

Поэтому фактически этот марафон будет длиться сутки – мы начинаем с вечера воскресенья, и круглосуточно будем рассказывать все о выборах, – отметил Виктор Сорока.

Смотрите специальные выпуски программы «Факты» 1 апреля на телеканале ICTV!     

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Теги: вибори в Україні, факти ICTV
29.03.2019 15:24
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