«Важливіше спасти людей, ніж перемога на Євробаченні»: гурт Калуш дав нове інтервʼю для ICTV

Український гурт Kalush Orchestra, який переміг на конкурсі «Євробачення 2022», стали гостями нового YouTube-проєкту ICTV «Україна на зв’язку». У розмові з ведучою Оксаною Гутцайт фронтмен Олег Псюк зізнався, чи доводилося змінювати виступ через політичні переконання, чи обговорював він з польським виконавцем скандал з 0 балами від України на конкурсі та чи запланований був заклик врятувати Маріуполь на сцені у Турині.

Я одразу знав, готувався і запланував це. І вважаю, що зробив правильно, бо якби навіть мене дискредитували – в Україні, надіюсь, мене б зрозуміли. Але доволі таки важливіше спасти людей, ніж навіть перемога на Євробаченні

– поділився Олег.

В інтерв’ю український виконавець прокоментував популярні в інтернеті фейки про гурт Kalush, зокрема чи насправді по приїзду додому після конкурсу Олег вирушив на фронт. Окрім відвертих розповідей на тему Євробачення, артист згадав про свій ранок 24 лютого під звуки обстрілів у Борисполі, розповів, чому вирішив відкрити волонтерську організацію, назвав, скільки концертів довелося скасувати через воєнні події, та анонсував найближчі плани гурту.

Повне інтерв’ю можна переглянути на YouTube-каналі ICTV – https://youtu.be/i2_PdnUT2IE.

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Фото: kalush.official

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