«Важнее спасти людей, чем победа на Евровидении»: группа Калуш дала новое интервью для ICTV

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на конкурсе «Евровидение 2022», стала гостями нового YouTube-проекта ICTV «Украина на связи». В разговоре с ведущей Оксаной Гутцайт фронтмен Олег Псюк признался, приходилось ли менять выступление из-за политических убеждений, обсуждал ли он с польским исполнителем скандал с 0 баллами от Украины на конкурсе и запланирован ли был призыв спасти Мариуполь на сцене в Турине.

Я сразу знал, готовился и запланировал это. И считаю, что сделал правильно, если бы даже меня дискредитировали – в Украине, надеюсь, меня бы поняли. Но важнее спасти людей, чем даже победа на Евровидении

– поделился Олег.

В интервью украинский исполнитель прокомментировал популярные в интернете фейки о группе Kalush, в частности действительно ли по приезду домой после конкурса Олег отправился на фронт. Кроме откровенных рассказов на тему Евровидения, артист вспомнил свое утро 24 февраля под звуки обстрелов в Борисполе, рассказал, почему решил открыть волонтерскую организацию, назвал, сколько концертов пришлось отменить из-за военных событий, и анонсировал ближайшие планы группы.

Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале ICTV.

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Фото: kalush.official

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