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Головна / АНДРІЙ ОНІСТРАТ РОЗПОВІВ, ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД АФЕРИСТІВ / 26.03.2020 14:40
26.03.2020 14:40
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АНДРІЙ ОНІСТРАТ РОЗПОВІВ, ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД АФЕРИСТІВ


Топовий український бізнесмен Андрій Оністрат, ще відомий як «Бегущий банкир», на власному досвіді знає, наскільки легко втрапити у шахрайські схеми. Тож розробив власний план вирішення таких проблем. Як вберегти свої гроші, він розповідає у новому проекті каналу ICTV «Рішає Оністрат».

«Бегущий банкир» в ролі нового ведучого ICTV навчає українців розпізнавати аферистів та викривати їх «на гарячому». За його переконаннями, шахраї, як правило, носять маску привабливої людини і «б’ють» по найвразливішому місці українців.

Пересічний українець – це дуже добра людина, і саме через цю доброту може потрапити в скрутну ситуацію. Чесно кажучи, я й не хотів би, щоб українець був іншим – більш жорстким.

Навіть коли потрапляєш в Нью-Йорк або Москву, то постійно бачиш перед собою напружених людей. Все-таки в Україні напіврелакс і дуже затишно», – ділиться Андрій.

Користуючись нашою доброю вдачею, аферисти можуть спіткати будь-кого з нас. Однією з найпопулярніших схем є нажива під час купівлі чи продажу квартири.

«У нас на проекті була ситуація: жінка купила квартиру, а через певний час з’явився син колишньої власниці житла і визнав її (власницю – ред.) недієздатною. Цей шахрай показав довідку, у якій було зазначено, що жінка лікується у психдиспансері. В результаті, аферист, отримавши рішення суду, пішов в реєстраційну службу і повернув квартиру»,- розкриває секрети нового проекту Оністрат.

Ведучий ICTV поділився дієвою порадою – як не втрапити у таку халепу. Він переконаний, що найкращий спосіб захистити себе – це підписати договір гарантії за участі третьої особи. Наприклад, це може бути хтось з близьких родичів. У документі зазначається, що договір купівлі-продажу не може бути оскаржений. І у випадку, якщо це станеться, сума договору буде повертатися з поручителя. «Бегущий банкир» запевняє, що це єдиний спосіб, який може спрацювати.

Андрій Оністрат багато шахрайських ситуацій пережив на власному досвіді. Тому він заряджений ідеологією справедливості й добре знає, як її встановити у сучасному суспільстві та не дати аферистам заволодіти вашими грошима. Ведучий вважає, що навіть зараз, на хвилі ситуації з коронавірусом, з’являться люди, які намагатимуться втілити свої афери.

Оністрат навів приклад того, що на часі в мережі продаватимуть ліки від коронавірусу. Тому він радить вивчати історію з усіх боків, не вестися на чистий маркетинг, думати своєю головою, оцінювати всі варіанти і тільки після цього робити висновки.

Потрібно дивитися цю програму і шукати якісь аналогії. Бути пильними і освіченими. Я проти фобій і не вважаю, що людина повинна постійно ходити напруженою, бути в тонусі, але пильність не варто втрачати.

Треба завжди спостерігати за тим, що відбувається навколо. Також необхідно вчитися на помилках, – підкреслює Оністрат.

Програма «Рішає Оністрат» виходить з вівторка по четвер о 17:45 на ICTV.

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Теги: Оністрат, Рішає Оністрат
26.03.2020 14:40



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