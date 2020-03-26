АНДРЕЙ ОНИСТРАТ РАССКАЗАЛ, КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ АФЕРИСТОВ

Топовый украинский бизнесмен Андрей Онистрат, еще известный как «Бегущий банкир», на собственном опыте знает, насколько легко попасть в мошеннические схемы. Поэтому разработал собственный план решения таких проблем. Как уберечь свои деньги, он рассказывает в новом проекте канала ICTV «Решает Онистрат».

«Бегущий банкир» в качестве нового ведущего ICTV учит украинцев распознавать аферистов и разоблачать их «на горячем». По его убеждению, мошенники, как правило, носят маску привлекательного человека и «бьют» по самому уязвимому месту украинцев.

Рядовой украинец – это очень хороший человек, и именно через эту доброту может попасть в трудную ситуацию. Честно говоря, я не хотел бы, чтобы украинец был другим – более жестким.

Даже когда попадаешь в Нью-Йорк или Москву, то постоянно видишь перед собой напряженных людей. Все-таки в Украине полурелакс и очень уютно», – делится Андрей.

Пользуясь добрым нравом, аферисты могут постигнуть любого из нас. Одной из самых популярных схем является нажива при покупке или продаже квартиры.

«У нас на проекте была ситуация: женщина купила квартиру, а через некоторое время появился сын бывшей владелицы жилья и признал ее (владелицу – ред.) недееспособной. Этот мошенник показал справку, в которой было указано, что женщина лечится в психдиспансере. В результате, аферист, получив решение суда, пошел в регистрационную службу и вернул квартиру», – раскрывает секреты нового проекта Онистрат.

Ведущий ICTV поделился советом – как не попасть в такую ​​ловушку. Он убежден, что лучший способ защитить себя – это подписать договор гарантии с участием третьего лица. Например, это может быть кто-то из близких родственников. В документе отмечается, что договор купли-продажи не может быть обжалован. И в случае, если это произойдет, сумма договора будет возвращаться с поручителя. «Бегущий банкир» уверяет, что это единственный способ, который может сработать.

Андрей Онистрат много мошеннических ситуаций пережил на собственном опыте. Поэтому он заряжен идеологией справедливости и хорошо знает, как ее установить в современном обществе и не дать аферистам завладеть вашими деньгами. Ведущий считает, что даже сейчас, на волне ситуации с коронавирусом, появятся люди, которые будут пытаться воплотить свои аферы.

Онистрат привел пример того, что скоро в сети будут продавать лекарства от коронавируса. Поэтому он советует изучать историю со всех сторон, не вестись на чистый маркетинг, думать своей головой, оценивать все варианты и только после этого делать выводы.

Нужно смотреть эту программу и искать какие-то аналогии. Быть бдительными и образованными. Я против фобий и не считаю, что человек должен постоянно ходить напряженный, быть в тонусе, но бдительность не стоит терять.

Надо всегда наблюдать за тем, что происходит вокруг. Также необходимо учиться на ошибках», – подчеркивает Онистрат.

Программа «Решает Онистрат» выходит со вторника по четверг в 17:45 на ICTV.

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