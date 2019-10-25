Як приготувати гарбузовий пиріг: покроковий рецепт від Інни Шевченко

Навіть в похмурі осінні дні можна влаштувати собі хороший та сонячний настрій завдяки смачним рецептам. Особливо, варто звернути увагу на символ осені – гарбуз. Завдяки йому можна не лише посмакувати різноманітними вишуканими стравами, а й збагатити організм вітамінами та мікроелементами. Наша Інна Шевченко приготувала гарбузовий пиріг і з радістю поділилася покроковим рецептом з читачами.
Інгредієнти:
- Пісочне тісто готове.
- 800 гр. гарбуза.
- 2 цілих яйця.
- 2 яєчних жовтки.
- 200 мл сметани.
- 150 гр. цукру.
- Ваніль.
- Щіпка мускату (на любителя) або кориця.
- Сіль.
Як приготувати:
- Гарбуз, очищений і порізаний шматочками, відварити 15-20 хвилин.
- Подрібнити в пюре – виделкою або міксером.
- Додати сметану, всі яйця, цукор, сіль, мускат (або корицю), ваніль.
- Все добре подрібнити – виделкою або міксером. Суміш повинна нагадувати рідину.
- Змастити форму маслом. Викласти тісто і зробити багато проколів виделкою.
- Вилити начинку.
- Поставити в духовку на 40-60 хвилин на 200 градусів.
- Подавати холодним. Можна додати збиті вершки.
Смачного!
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