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Головна / Як приготувати гарбузовий пиріг: покроковий рецепт від Інни Шевченко / 25.10.2019 17:00
25.10.2019 17:00
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Як приготувати гарбузовий пиріг: покроковий рецепт від Інни Шевченко

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Навіть в похмурі осінні дні можна влаштувати собі хороший та сонячний настрій завдяки смачним рецептам. Особливо, варто звернути увагу на символ осені – гарбуз. Завдяки йому можна не лише посмакувати різноманітними вишуканими стравами, а й збагатити організм вітамінами та мікроелементами. Наша Інна Шевченко приготувала гарбузовий пиріг і з радістю поділилася покроковим рецептом з читачами.

Інгредієнти:

  1. Пісочне тісто готове.
  2. 800 гр. гарбуза.
  3. 2 цілих яйця.
  4. 2 яєчних жовтки.
  5. 200 мл сметани.
  6. 150 гр. цукру.
  7. Ваніль.
  8. Щіпка мускату (на любителя) або кориця.
  9. Сіль.

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Як приготувати:

  1. Гарбуз, очищений і порізаний шматочками, відварити 15-20 хвилин.
  2. Подрібнити в пюре – виделкою або міксером.
  3. Додати сметану, всі яйця, цукор, сіль, мускат (або корицю), ваніль.
  4. Все добре подрібнити – виделкою або міксером. Суміш повинна нагадувати рідину.
  5. Змастити форму маслом. Викласти тісто і зробити багато проколів виделкою.
  6. Вилити начинку.
  7. Поставити в духовку на 40-60 хвилин на 200 градусів.
  8. Подавати холодним. Можна додати збиті вершки.

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Смачного!

Теги: Інна Шевченко, рецепти, факти ICTV
25.10.2019 17:00
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