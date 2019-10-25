Як приготувати гарбузовий пиріг: покроковий рецепт від Інни Шевченко

Навіть в похмурі осінні дні можна влаштувати собі хороший та сонячний настрій завдяки смачним рецептам. Особливо, варто звернути увагу на символ осені – гарбуз. Завдяки йому можна не лише посмакувати різноманітними вишуканими стравами, а й збагатити організм вітамінами та мікроелементами. Наша Інна Шевченко приготувала гарбузовий пиріг і з радістю поділилася покроковим рецептом з читачами.

Інгредієнти:

Пісочне тісто готове. 800 гр. гарбуза. 2 цілих яйця. 2 яєчних жовтки. 200 мл сметани. 150 гр. цукру. Ваніль. Щіпка мускату (на любителя) або кориця. Сіль.

Як приготувати:

Гарбуз, очищений і порізаний шматочками, відварити 15-20 хвилин. Подрібнити в пюре – виделкою або міксером. Додати сметану, всі яйця, цукор, сіль, мускат (або корицю), ваніль. Все добре подрібнити – виделкою або міксером. Суміш повинна нагадувати рідину. Змастити форму маслом. Викласти тісто і зробити багато проколів виделкою. Вилити начинку. Поставити в духовку на 40-60 хвилин на 200 градусів. Подавати холодним. Можна додати збиті вершки.

Смачного!