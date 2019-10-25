Как приготовить тыквенный пирог: пошаговый рецепт от Инны Шевченко

Даже в пасмурные осенние дни можно устроить себе хорошее и солнечное настроение благодаря вкусным рецептам. Особенно, стоит обратить внимание на символ осени – тыкву. Благодаря ей можно не только насладиться разнообразными изысканными блюдами, но и обогатить организм витаминами и микроэлементами. Наша Инна Шевченко приготовила тыквенный пирог и с радостью поделилась пошаговым рецептом с читателями.

Ингредиенты:

Песочное тесто готовое. 800 гр. тыквы. 2 целых яйца. 2 яичных желтка. 200 мл сметаны. 150 гр. сахара. Ваниль. Щепотка Мускат (на любителя) или корица. Соль.

Как приготовить:

Тыкву, очищенную и порезанную кусочками, отварить 15-20 минут. Измельчить в пюре – вилкой или миксером. Добавить сметану, все яйца, сахар, соль, мускат (или корицу), ваниль. Все хорошо измельчить – вилкой или миксером. Смесь должна напоминать жидкость. Смазать форму маслом. Выложить тесто и сделать много проколов вилкой. Вылить начинку. Поставить в духовку на 40-60 минут на 200 градусов. Подавать холодным. Можно добавить взбитые сливки.

Приятного аппетита!

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