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Главная / Как приготовить тыквенный пирог: пошаговый рецепт от Инны Шевченко / 25.10.2019 17:00
25.10.2019 17:00
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Как приготовить тыквенный пирог: пошаговый рецепт от Инны Шевченко

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Даже в пасмурные осенние дни можно устроить себе хорошее и солнечное настроение благодаря вкусным рецептам. Особенно, стоит обратить внимание на символ осени – тыкву. Благодаря ей можно не только насладиться разнообразными изысканными блюдами, но и обогатить организм витаминами и микроэлементами. Наша Инна Шевченко приготовила тыквенный пирог и с радостью поделилась пошаговым рецептом с читателями.

Ингредиенты:

  1. Песочное тесто готовое.
  2. 800 гр. тыквы.
  3. 2 целых яйца.
  4. 2 яичных желтка.
  5. 200 мл сметаны.
  6. 150 гр. сахара.
  7. Ваниль.
  8. Щепотка Мускат (на любителя) или корица.
  9. Соль.

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Как приготовить:

  1. Тыкву, очищенную и порезанную кусочками, отварить 15-20 минут.
  2. Измельчить в пюре – вилкой или миксером.
  3. Добавить сметану, все яйца, сахар, соль, мускат (или корицу), ваниль.
  4. Все хорошо измельчить – вилкой или миксером. Смесь должна напоминать жидкость.
  5. Смазать форму маслом. Выложить тесто и сделать много проколов вилкой.
  6. Вылить начинку.
  7. Поставить в духовку на 40-60 минут на 200 градусов.
  8. Подавать холодным. Можно добавить взбитые сливки.

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Приятного аппетита!

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Теги: Інна Шевченко, рецепти, факти ICTV
25.10.2019 17:00
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