Как приготовить тыквенный пирог: пошаговый рецепт от Инны Шевченко

Даже в пасмурные осенние дни можно устроить себе хорошее и солнечное настроение благодаря вкусным рецептам. Особенно, стоит обратить внимание на символ осени – тыкву. Благодаря ей можно не только насладиться разнообразными изысканными блюдами, но и обогатить организм витаминами и микроэлементами. Наша Инна Шевченко приготовила тыквенный пирог и с радостью поделилась пошаговым рецептом с читателями.
Ингредиенты:
- Песочное тесто готовое.
- 800 гр. тыквы.
- 2 целых яйца.
- 2 яичных желтка.
- 200 мл сметаны.
- 150 гр. сахара.
- Ваниль.
- Щепотка Мускат (на любителя) или корица.
- Соль.
Как приготовить:
- Тыкву, очищенную и порезанную кусочками, отварить 15-20 минут.
- Измельчить в пюре – вилкой или миксером.
- Добавить сметану, все яйца, сахар, соль, мускат (или корицу), ваниль.
- Все хорошо измельчить – вилкой или миксером. Смесь должна напоминать жидкость.
- Смазать форму маслом. Выложить тесто и сделать много проколов вилкой.
- Вылить начинку.
- Поставить в духовку на 40-60 минут на 200 градусов.
- Подавать холодным. Можно добавить взбитые сливки.
Приятного аппетита!
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