Що приготувати на Великдень: ТОП-3 рецепти від ведучих ICTV

Наближається світле свято Великодня. І воно в цьому році однозначно – нетрадиційне. Адже всі ми зараз заморозили свій режим “офлайн” і перейшли на абсолютний “онлайн”. Яке б величезне бажання посвятити паску і обійняти рідних в цей день не було, всім нам важливо залишатися вдома, щоб зберегти своє здоров’я і близьких нам людей. Але порадувати великодніми стравами своїх домашніх можна, і навіть потрібно. Ведучі ICTV поділились своїми кращими великодніми рецептами.
Справжня гордість в сім’ї ведучого “Свободи слова” – це паска його дружини. Готує вона її за рецептом Дарії Цвіт. Мммм … якою ж пухнастою, м’якою і нереально смачною вона виходить …
Пишна паска від сім’ї Карп’яків
Інгредієнти:
Для тіста:
- Борошно – 950 г
- Молоко – 350 мл
- Яйця (жовтки) – 30 шт.
- Дріжджі – 150 г
- Вершкове масло (можна замінити маргарином) – 250 г
- Цукор – 400 г
- Родзинки – 250 г
- Сіль – ½ ч. Л.
- Ванілін – за смаком
Для помадки:
- Цукор – 200 г
- Вода – 5 ст.л.
- Оцет – 1-2 ст.л.
- Вершкове масло – 1 ч.л.
- Ромова есенція
Приготування:
- Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст.л. цукру і 3 ст. л. борошна і поставити, щоб закваска почала бродити.
- Жовтки збивати з цукром і ваніліном в мисці на водяній бані. Збивати, поки не утвориться пухка однорідна маса. Суміш посолити і влити в посуд з борошном, додати збиті жовтки і вимісити. Під кінець замісу влити розтоплений маргарин або тепле масло і продовжувати місити, поки жир рівномірно розійдеться в тісті.
- Потім додати промиті родзинки, легко перем’яти, накрити і поставити тісто в тепле місце.
- Коли воно підійде, перевести частинами в змащену вершковим маслом, висипану сухарями і вистелену промасленим папером форму, заповнивши її на 2/3.
- Коли тісто підійде і заповнить форму, змастити його яйцем і пекти в гарячій духовці (190-200 градусів) протягом 50 хв.
- Спечені, ще гарячі паски посипати цукровою пудрою з ваніліном або холодні покрити двічі ромовою помадкою.
Помадка:
Цукор залити гарячою водою, додати оцет, накрити і варити. Якщо крапля сиропу, падаючи з ложки, тягне за собою “нитку”, зняти з вогню і розтерти. Коли сироп почне біліти, додати ромову есенцію і вершкове масло.
А ось на святковому столі Юлії Зорій, ведучої “Ранку у Великому Містіі” на ICTV, обов’язково повинна бути бринза. Тому вона поділилася дуже цікавим рецептом пирога по-болгарськи з цим розсольним сиром.
Баніца з бринзою від Юлії Зорій
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 300-400 г
- яйце -1 шт.
- рослинне масло – 1/2 ст. л.
- оцет – 1 ч. л.
- сіль – 1/2 ч. л.
- (За бажанням, можна купити готове листкове тісто)
Для начинки:
- бринза -250 г
- цибуля-порей – 4 шт.
- паприка – щіпка
- яйця – 3 шт.
- сметана (або краще кисле молоко) – 100 г
Приготування:
- Борошно всипати в глибокий посуд, зробити в ньому поглиблення у вигляді воронки, влити збите з невеликою кількістю води яйце, 4 ст. л. рослинного масла, оцет (за бажанням) і посолити.
- Замісити тісто середньої твердості, підливаючи поступово воду, викласти його на посипаний борошном стіл і місити ще хвилин 10. Залишити на годину.
- Готуємо начинку. Бринзу подрібнити в блендері (або можна просто добре перем’яти виделкою), цибулю підсмажити до легкого зарум’янювання. Яйця збити в піну, додати сметану (або кисле молоко) і все з’єднати. Додати щіпку паприки для прянощів.
- З готового тіста сформувати кілька кульок і розкачати їх в тонкі коржі. (Якщо береться готове тісто, то його потрібно розморозити і розкачати кожен лист окремо).
- Викласти начинку, скрутити в трубочки, формуючи “равлика”, викласти на деко. Випікати потрібно в сильно розігрітій духовці до підрум’янювання – 30-40 хвилин при температурі 200 градусів.
- Вийняти, скропити водою, накрити рушником і дати постояти півгодини.
У сім’ї ведучої програми “Факти” Анастасії Мазур традиційно на Великдень готують сирну запіканку. Рецепт дуже простий – і одночасно надзвичайно смачний.
Сирна запіканка від Анастасії Мазур
Інгредієнти:
- Жирний домашній сир – 500 г
- Яйця – 3 шт.
- Сметана – півсклянки
- Манка -3 ложки
- Цукор – півсклянки
- Сіль – щіпка (на кінчику ножа)
- Родзинки – за смаком
Приготування:
1. У сир вибити яйця, додати цукор, сіль і сметану. Все це добре збити.
2. Додати в масу, промиті під теплою водою, родзинки і перемішати.
3. Додати 3 ложки манки і дати постояти, щоб манка набрала вологи.
4. Форму змастити маслом і обсипати манкою. Викласти сирну масу в форму і запекти при 180 градусах до рум’яної скоринки (близько 35-40 хвилин).