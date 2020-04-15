Що приготувати на Великдень: ТОП-3 рецепти від ведучих ICTV

Наближається світле свято Великодня. І воно в цьому році однозначно – нетрадиційне. Адже всі ми зараз заморозили свій режим “офлайн” і перейшли на абсолютний “онлайн”. Яке б величезне бажання посвятити паску і обійняти рідних в цей день не було, всім нам важливо залишатися вдома, щоб зберегти своє здоров’я і близьких нам людей. Але порадувати великодніми стравами своїх домашніх можна, і навіть потрібно. Ведучі ICTV поділились своїми кращими великодніми рецептами.

Справжня гордість в сім’ї ведучого “Свободи слова” – це паска його дружини. Готує вона її за рецептом Дарії Цвіт. Мммм … якою ж пухнастою, м’якою і нереально смачною вона виходить …

Пишна паска від сім’ї Карп’яків

Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно – 950 г

Молоко – 350 мл

Яйця (жовтки) – 30 шт.

Дріжджі – 150 г

Вершкове масло (можна замінити маргарином) – 250 г

Цукор – 400 г

Родзинки – 250 г

Сіль – ½ ч. Л.

Ванілін – за смаком

Для помадки:

Цукор – 200 г

Вода – 5 ст.л.

Оцет – 1-2 ст.л.

Вершкове масло – 1 ч.л.

Ромова есенція

Приготування:

Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст.л. цукру і 3 ст. л. борошна і поставити, щоб закваска почала бродити. Жовтки збивати з цукром і ваніліном в мисці на водяній бані. Збивати, поки не утвориться пухка однорідна маса. Суміш посолити і влити в посуд з борошном, додати збиті жовтки і вимісити. Під кінець замісу влити розтоплений маргарин або тепле масло і продовжувати місити, поки жир рівномірно розійдеться в тісті. Потім додати промиті родзинки, легко перем’яти, накрити і поставити тісто в тепле місце. Коли воно підійде, перевести частинами в змащену вершковим маслом, висипану сухарями і вистелену промасленим папером форму, заповнивши її на 2/3. Коли тісто підійде і заповнить форму, змастити його яйцем і пекти в гарячій духовці (190-200 градусів) протягом 50 хв. Спечені, ще гарячі паски посипати цукровою пудрою з ваніліном або холодні покрити двічі ромовою помадкою.

Помадка:

Цукор залити гарячою водою, додати оцет, накрити і варити. Якщо крапля сиропу, падаючи з ложки, тягне за собою “нитку”, зняти з вогню і розтерти. Коли сироп почне біліти, додати ромову есенцію і вершкове масло.

А ось на святковому столі Юлії Зорій, ведучої “Ранку у Великому Містіі” на ICTV, обов’язково повинна бути бринза. Тому вона поділилася дуже цікавим рецептом пирога по-болгарськи з цим розсольним сиром.

Баніца з бринзою від Юлії Зорій

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно – 300-400 г

яйце -1 шт.

рослинне масло – 1/2 ст. л.

оцет – 1 ч. л.

сіль – 1/2 ч. л.

(За бажанням, можна купити готове листкове тісто)

Для начинки:

бринза -250 г

цибуля-порей – 4 шт.

паприка – щіпка

яйця – 3 шт.

сметана (або краще кисле молоко) – 100 г

Приготування:

Борошно всипати в глибокий посуд, зробити в ньому поглиблення у вигляді воронки, влити збите з невеликою кількістю води яйце, 4 ст. л. рослинного масла, оцет (за бажанням) і посолити. Замісити тісто середньої твердості, підливаючи поступово воду, викласти його на посипаний борошном стіл і місити ще хвилин 10. Залишити на годину. Готуємо начинку. Бринзу подрібнити в блендері (або можна просто добре перем’яти виделкою), цибулю підсмажити до легкого зарум’янювання. Яйця збити в піну, додати сметану (або кисле молоко) і все з’єднати. Додати щіпку паприки для прянощів. З готового тіста сформувати кілька кульок і розкачати їх в тонкі коржі. (Якщо береться готове тісто, то його потрібно розморозити і розкачати кожен лист окремо). Викласти начинку, скрутити в трубочки, формуючи “равлика”, викласти на деко. Випікати потрібно в сильно розігрітій духовці до підрум’янювання – 30-40 хвилин при температурі 200 градусів. Вийняти, скропити водою, накрити рушником і дати постояти півгодини.

У сім’ї ведучої програми “Факти” Анастасії Мазур традиційно на Великдень готують сирну запіканку. Рецепт дуже простий – і одночасно надзвичайно смачний.

Сирна запіканка від Анастасії Мазур

Інгредієнти:

Жирний домашній сир – 500 г

Яйця – 3 шт.

Сметана – півсклянки

Манка -3 ложки

Цукор – півсклянки

Сіль – щіпка (на кінчику ножа)

Родзинки – за смаком

Приготування:

1. У сир вибити яйця, додати цукор, сіль і сметану. Все це добре збити.

2. Додати в масу, промиті під теплою водою, родзинки і перемішати.

3. Додати 3 ложки манки і дати постояти, щоб манка набрала вологи.

4. Форму змастити маслом і обсипати манкою. Викласти сирну масу в форму і запекти при 180 градусах до рум’яної скоринки (близько 35-40 хвилин).

Джерело: Хочу

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