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Головна / Що приготувати на Великдень: ТОП-3 рецепти від ведучих ICTV / 15.04.2020 12:59
15.04.2020 12:59
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Що приготувати на Великдень: ТОП-3 рецепти від ведучих ICTV


Наближається світле свято Великодня. І воно в цьому році однозначно – нетрадиційне. Адже всі ми зараз заморозили свій режим “офлайн” і перейшли на абсолютний “онлайн”. Яке б величезне бажання посвятити паску і обійняти рідних в цей день не було, всім нам важливо залишатися вдома, щоб зберегти своє здоров’я і близьких нам людей. Але порадувати великодніми стравами своїх домашніх можна, і навіть потрібно. Ведучі ICTV поділились своїми кращими великодніми рецептами.

Справжня гордість в сім’ї ведучого “Свободи слова” – це паска його дружини. Готує вона її за рецептом Дарії Цвіт. Мммм … якою ж пухнастою, м’якою і нереально смачною вона виходить …

Пишна паска від сім’ї Карп’яків

Інгредієнти:

Для тіста:

  • Борошно – 950 г
  • Молоко – 350 мл
  • Яйця (жовтки) – 30 шт.
  • Дріжджі – 150 г
  • Вершкове масло (можна замінити маргарином) – 250 г
  • Цукор – 400 г
  • Родзинки – 250 г
  • Сіль – ½ ч. Л.
  • Ванілін – за смаком

Для помадки:

  • Цукор – 200 г
  • Вода – 5 ст.л.
  • Оцет – 1-2 ст.л.
  • Вершкове масло – 1 ч.л.
  • Ромова есенція

Приготування:

  1. Дріжджі розвести в теплому молоці з 1 ст.л. цукру і 3 ст. л. борошна і поставити, щоб закваска почала бродити.
  2. Жовтки збивати з цукром і ваніліном в мисці на водяній бані. Збивати, поки не утвориться пухка однорідна маса. Суміш посолити і влити в посуд з борошном, додати збиті жовтки і вимісити. Під кінець замісу влити розтоплений маргарин або тепле масло і продовжувати місити, поки жир рівномірно розійдеться в тісті.
  3. Потім додати промиті родзинки, легко перем’яти, накрити і поставити тісто в тепле місце.
  4. Коли воно підійде, перевести частинами в змащену вершковим маслом, висипану сухарями і вистелену промасленим папером форму, заповнивши її на 2/3.
  5. Коли тісто підійде і заповнить форму, змастити його яйцем і пекти в гарячій духовці (190-200 градусів) протягом 50 хв.
  6. Спечені, ще гарячі паски посипати цукровою пудрою з ваніліном або холодні покрити двічі ромовою помадкою.

Помадка:

Цукор залити гарячою водою, додати оцет, накрити і варити. Якщо крапля сиропу, падаючи з ложки, тягне за собою “нитку”, зняти з вогню і розтерти. Коли сироп почне біліти, додати ромову есенцію і вершкове масло.

А ось на святковому столі Юлії Зорій, ведучої “Ранку у Великому Містіі” на ICTV, обов’язково повинна бути бринза. Тому вона поділилася дуже цікавим рецептом пирога по-болгарськи з цим розсольним сиром.

Баніца з бринзою від Юлії Зорій

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно – 300-400 г
  • яйце -1 шт.
  • рослинне масло – 1/2 ст. л.
  • оцет – 1 ч. л.
  • сіль – 1/2 ч. л.
  • (За бажанням, можна купити готове листкове тісто)

Для начинки:

  • бринза -250 г
  • цибуля-порей – 4 шт.
  • паприка – щіпка
  • яйця – 3 шт.
  • сметана (або краще кисле молоко) – 100 г

Приготування:

  1. Борошно всипати в глибокий посуд, зробити в ньому поглиблення у вигляді воронки, влити збите з невеликою кількістю води яйце, 4 ст. л. рослинного масла, оцет (за бажанням) і посолити.
  2. Замісити тісто середньої твердості, підливаючи поступово воду, викласти його на посипаний борошном стіл і місити ще хвилин 10. Залишити на годину.
  3. Готуємо начинку. Бринзу подрібнити в блендері (або можна просто добре перем’яти виделкою), цибулю підсмажити до легкого зарум’янювання. Яйця збити в піну, додати сметану (або кисле молоко) і все з’єднати. Додати щіпку паприки для прянощів.
  4. З готового тіста сформувати кілька кульок і розкачати їх в тонкі коржі. (Якщо береться готове тісто, то його потрібно розморозити і розкачати кожен лист окремо).
  5. Викласти начинку, скрутити в трубочки, формуючи “равлика”, викласти на деко. Випікати потрібно в сильно розігрітій духовці до підрум’янювання – 30-40 хвилин при температурі 200 градусів.
  6. Вийняти, скропити водою, накрити рушником і дати постояти півгодини.

У сім’ї ведучої програми “Факти” Анастасії Мазур традиційно на Великдень готують сирну запіканку. Рецепт дуже простий – і одночасно надзвичайно смачний.

Сирна запіканка від Анастасії Мазур

Інгредієнти:

  • Жирний домашній сир – 500 г
  • Яйця – 3 шт.
  • Сметана – півсклянки
  • Манка -3 ложки
  • Цукор – півсклянки
  • Сіль – щіпка (на кінчику ножа)
  • Родзинки – за смаком

Приготування:

1. У сир вибити яйця, додати цукор, сіль і сметану. Все це добре збити.
2. Додати в масу, промиті під теплою водою, родзинки і перемішати.
3. Додати 3 ложки манки і дати постояти, щоб манка набрала вологи.
4. Форму змастити маслом і обсипати манкою. Викласти сирну масу в форму і запекти при 180 градусах до рум’яної скоринки (близько 35-40 хвилин).

 

Джерело: Хочу

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Теги: ведучі ICTV, великдень, рецепти
15.04.2020 12:59



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