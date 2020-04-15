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Главная / Что приготовить на Пасху: ТОП-3 рецепта от ведущих ICTV / 15.04.2020 12:59
15.04.2020 12:59
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Что приготовить на Пасху: ТОП-3 рецепта от ведущих ICTV


Близится светлый праздник Пасхи. И она в этом году однозначно — нетрадиционная. Ведь все мы сейчас заморозили свой режим “оффлайн” и перешли на абсолютный “онлайн”. Какое бы огромное желание посвятить паску и обнять родных в этот день не было, всем нам важно оставаться дома, чтобы сберечь свое здоровье и близких нам людей. Но порадовать пасхальными блюдами своих домашних можно, и даже нужно. Ведущие ICTVподелились своими лучшими пасхальными рецептами. 

Настоящая гордость в семье ведущего “Свободы слова” — это паска его жены. Готовит она ее по рецепту Дарии Цвет. Мммм… какой же пушистой, мягонькой и нереально вкусной она получается…

Пышная паска от семьи Карпьяков

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 950 г
  • Молоко – 350 мл
  • Яйца (желтки) – 30 шт.
  • Дрожжи – 150 г
  • Сливочное масло (можно заменить маргарином) – 250 г
  • Сахар – 400 г
  • Изюм – 250 г
  • Соль – ½ ч. л.
  • Ванилин – по вкусу

Для помадки: 

  • Сахар – 200 г
  • Вода – 5 ст.л.
  • Уксус – 1-2 ст.л.
  • Сливочное масло – 1 ч.л.
  • Ромовая эссенция

Приготовление:

  1. Дрожжи развести в теплом молоке с 1 ст.л. сахара и 3 ст. л. муки и поставить, чтобы закваска начала бродить.
  2. Желтки взбивать с сахаром и ванилином в миске на водяной бане. Взбивать, пока не образуется рыхлая однородная масса. Смесь посолить и влить в посуду с мукой, добавить взбитые желтки и вымесить. Под конец замеса влить растопленный маргарин или теплое масло и продолжать месить, пока жир равномерно разойдется в тесте.
  3. Затем добавить промытый изюм, легко перемять, накрыть и поставить тесто в теплое место.
    Когда оно подойдет, перевести частями в смазанную сливочным масло, высыпанную сухарями и выстланную промасленной бумагой форму, заполнив ее на 2/3.
  4. Когда тесто подойдет и заполнит форму, смазать его яйцом и печь в горячей духовке (190-200 градусов) в течение 50 мин.
  5. Испеченные, еще горячие куличи посыпать сахарной пудрой с ванилином или холодные покрыть дважды ромовой помадкой.

Помадка:

Сахар залить горячей водой, добавить уксус, накрыть и варить. Если капля сиропа, падая с ложки, тянет за собой “нить”, снять с огня и растереть. Когда сироп начнет белеть, добавить ромовую эссенцию и сливочное масло.

А вот на праздничном столе Юлии Зорий, ведущей “Утра в большом городе” на ICTV, обязательно должна быть брынза. Поэтому она поделилась очень интересным рецептом пирога по-болгарски с этим рассольным сыром.

Баница с брынзой от Юлии Зорий

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука – 300-400 г
  • яйцо –1 шт.
  • растительное масло – 1/2 ст. л.
  • уксус – 1 ч. л.
  • соль – 1/2 ч. л.
  • (по желанию, можно купить готовое слоеное тесто)

Для начинки:

  • брынза –250 г
  • лук-порей – 4 шт.
  • паприка – щепотка
  • яйца – 3 шт.
  • сметана (или лучше простокваша) – 100 г

Приготовление:

  1. Муку всыпать в глубокую посуду, сделать в ней углубление в виде воронки, влить взбитое с небольшим количеством воды яйцо, 4 ст. л. растительного масла, уксус (по желанию) и посолить.
  2. Замесить тесто средней твердости, подливая постепенно воду, выложить его на посыпанный мукой стол и месить еще минут 10. Оставить на час.
  3. Готовим начинку. Брынзу измельчить в блендере (или можно просто хорошо перемять вилкой), лук поджарить до легкого зарумянивания. Яйца сбить в пену, добавить сметану (или простоквашу) и все соединить. Добавить щепочку паприки для пряности.
  4. Из готового теста сформировать несколько шариков и раскатать их в тонкие лепешки. (Если берется готовое тесто, то его нужно разморозить и раскатать каждый лист отдельно).
  5. Выложить начинку, скрутить в трубочки, формируя “улитку”, выложить на противень.Выпекать нужно в сильно разогретой духовке до подрумянивая – 30-40 минут при температуре 200 градусов.
    Вынуть, сбрызнуть водой, накрыть полотенцем и дать постоять полчаса.

В семье ведущей программы “Факты” Анастасии Мазур традиционно на Пасху готовят творожную запеканку. Рецепт очень прост – и одновременно восхитительно вкусный.

Творожная запеканка от Анастасии Мазур

Ингредиенты:

  • Жирный домашний творог – 500 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана – полстакана
  • Манка –3 ложки
  • Сахар – полстакана
  • Соль – щепотка (на кончике ножа)
  • Изюм – по вкусу

Приготовление:

  1. В творог выбить яйца, добавить сахар, соль и сметану. Все это хорошо взбить.
  2. Добавить в массу, промытый под теплой водой, изюм и перемешать.
  3. Добавить 3 ложки манки и дать постоять, чтобы манка набрала влаги.
  4. Форму смазать маслом и обсыпать манкой. Выложить творожную массу в форму и запечь при 180 градусах до румяной корочки (около 35-40 минут).

 

Источник: Хочу

 

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Теги: ведучі ICTV, великдень, рецепти
15.04.2020 12:59



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