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Головна / Десерт на День святого Валентина від Інни Шевченко / 13.02.2020 18:01
13.02.2020 18:01
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Десерт на День святого Валентина від Інни Шевченко


Смачний десерт – один із найкращих варіантів для подарунку на День святого Валентина. Особливо він цінний, якщо приготовлений своїми руками. В цьому переконана й ведуча «Фактів» Інна Шевченко. Напередодні Дня всіх закоханих, зірка ICTV поділилась покроковим рецептом французького десерту «Délice aux framboises» («Деліс о фромбуаз»).

Що потрібно:

  1. Ягоди – 300 гр.
  2. Печиво – бісквіт 200 гр. (темне й світле)
  3. Сир маскарпоне або рікотта.
  4. Йогурт без цукру і наповнювачів 250 гр.
  5. Сік одного лимона.
  6. 40 гр. цукру. Якщо ягоди будуть зацукровані або з варення, то цукру треба менше – на ваш смак.

Підійдуть будь-які ягоди, а також абрикоси. Свіжі або ж зацукровані.
Я готувала так, як у рецепті, зі свіжою малиною. Продуктів вистачило на 3 великих склянки, як на фото, або на 4 менші.

Як приготувати:

  1. Змішати сир з йогуртом.
  2. Додати цукор і сік лимона.
  3. Окремо розім’яти половину ягід, і окремо печиво.
  4. Викладати у склянку: подрібнене печиво, крем, розчавлені ягоди, знову крем, зверху тоненький шар печива і викладаємо ціленькі ягоди.
  5. Ставимо в холодильник на кілька годин.

Смачного!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: День святого Валентина, Інна Шевченко, рецепти, факти ICTV
13.02.2020 18:01



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