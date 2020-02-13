Десерт на День святого Валентина від Інни Шевченко

Смачний десерт – один із найкращих варіантів для подарунку на День святого Валентина. Особливо він цінний, якщо приготовлений своїми руками. В цьому переконана й ведуча «Фактів» Інна Шевченко. Напередодні Дня всіх закоханих, зірка ICTV поділилась покроковим рецептом французького десерту «Délice aux framboises» («Деліс о фромбуаз»).

Що потрібно:

Ягоди – 300 гр. Печиво – бісквіт 200 гр. (темне й світле) Сир маскарпоне або рікотта. Йогурт без цукру і наповнювачів 250 гр. Сік одного лимона. 40 гр. цукру. Якщо ягоди будуть зацукровані або з варення, то цукру треба менше – на ваш смак.

Підійдуть будь-які ягоди, а також абрикоси. Свіжі або ж зацукровані.

Я готувала так, як у рецепті, зі свіжою малиною. Продуктів вистачило на 3 великих склянки, як на фото, або на 4 менші.

Як приготувати:

Змішати сир з йогуртом. Додати цукор і сік лимона. Окремо розім’яти половину ягід, і окремо печиво. Викладати у склянку: подрібнене печиво, крем, розчавлені ягоди, знову крем, зверху тоненький шар печива і викладаємо ціленькі ягоди. Ставимо в холодильник на кілька годин.

Смачного!

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