Десерт на День святого Валентина від Інни Шевченко

Смачний десерт – один із найкращих варіантів для подарунку на День святого Валентина. Особливо він цінний, якщо приготовлений своїми руками. В цьому переконана й ведуча «Фактів» Інна Шевченко. Напередодні Дня всіх закоханих, зірка ICTV поділилась покроковим рецептом французького десерту «Délice aux framboises» («Деліс о фромбуаз»).
Що потрібно:
- Ягоди – 300 гр.
- Печиво – бісквіт 200 гр. (темне й світле)
- Сир маскарпоне або рікотта.
- Йогурт без цукру і наповнювачів 250 гр.
- Сік одного лимона.
- 40 гр. цукру. Якщо ягоди будуть зацукровані або з варення, то цукру треба менше – на ваш смак.
Підійдуть будь-які ягоди, а також абрикоси. Свіжі або ж зацукровані.
Я готувала так, як у рецепті, зі свіжою малиною. Продуктів вистачило на 3 великих склянки, як на фото, або на 4 менші.
Як приготувати:
- Змішати сир з йогуртом.
- Додати цукор і сік лимона.
- Окремо розім’яти половину ягід, і окремо печиво.
- Викладати у склянку: подрібнене печиво, крем, розчавлені ягоди, знову крем, зверху тоненький шар печива і викладаємо ціленькі ягоди.
- Ставимо в холодильник на кілька годин.
Смачного!