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Главная / Десерт на День святого Валентина от Инны Шевченко / 13.02.2020 18:01
13.02.2020 18:01
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Десерт на День святого Валентина от Инны Шевченко


Вкусный десерт – один из лучших вариантов для подарка на День святого Валентина. Особенно он ценен, если приготовленный своими руками. В этом убеждена и ведущая «Фактов» Инна Шевченко. Накануне Дня всех влюбленных, звезда ICTV поделилась пошаговым рецептом французского десерта «Délice aux framboises» ( «Делис о фромбуаз»).

Что нужно:

  1. Ягоды – 300 гр.
  2. Печенье – бисквит 200 гр. (темное и светлое)
  3. Сыр маскарпоне или рикотта.
  4. Йогурт без сахара и наполнителей 250 гр.
  5. Сок одного лимона.
  6. 40 гр. сахара. Если ягоды будут засахаренные или варенье, то сахара надо меньше – на ваш вкус.

Подойдут любые ягоды, а также абрикосы. Свежие или засахаренные.
Я готовила так, как в рецепте, со свежей малиной. Продуктов хватило на 3 больших стакана, как на фото, или на 4 меньше.

Как приготовить:

  1. Смешать творог с йогуртом.
  2. Добавить сахар и сок лимона.
  3. Отдельно размять половину ягод, и отдельно печенье.
  4. Выкладывать в стакан: измельченное печенье, крем, раздавленные ягоды, снова крем, сверху тонкий слой печенья и выкладываем целые ягоды.
  5. Ставим в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: День святого Валентина, Інна Шевченко, рецепти, факти ICTV
13.02.2020 18:01



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