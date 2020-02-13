Десерт на День святого Валентина от Инны Шевченко

Вкусный десерт – один из лучших вариантов для подарка на День святого Валентина. Особенно он ценен, если приготовленный своими руками. В этом убеждена и ведущая «Фактов» Инна Шевченко. Накануне Дня всех влюбленных, звезда ICTV поделилась пошаговым рецептом французского десерта «Délice aux framboises» ( «Делис о фромбуаз»).
Что нужно:
- Ягоды – 300 гр.
- Печенье – бисквит 200 гр. (темное и светлое)
- Сыр маскарпоне или рикотта.
- Йогурт без сахара и наполнителей 250 гр.
- Сок одного лимона.
- 40 гр. сахара. Если ягоды будут засахаренные или варенье, то сахара надо меньше – на ваш вкус.
Подойдут любые ягоды, а также абрикосы. Свежие или засахаренные.
Я готовила так, как в рецепте, со свежей малиной. Продуктов хватило на 3 больших стакана, как на фото, или на 4 меньше.
Как приготовить:
- Смешать творог с йогуртом.
- Добавить сахар и сок лимона.
- Отдельно размять половину ягод, и отдельно печенье.
- Выкладывать в стакан: измельченное печенье, крем, раздавленные ягоды, снова крем, сверху тонкий слой печенья и выкладываем целые ягоды.
- Ставим в холодильник на несколько часов.
Приятного аппетита!