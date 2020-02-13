Десерт на День святого Валентина от Инны Шевченко

Вкусный десерт – один из лучших вариантов для подарка на День святого Валентина. Особенно он ценен, если приготовленный своими руками. В этом убеждена и ведущая «Фактов» Инна Шевченко. Накануне Дня всех влюбленных, звезда ICTV поделилась пошаговым рецептом французского десерта «Délice aux framboises» ( «Делис о фромбуаз»).

Что нужно:

Ягоды – 300 гр. Печенье – бисквит 200 гр. (темное и светлое) Сыр маскарпоне или рикотта. Йогурт без сахара и наполнителей 250 гр. Сок одного лимона. 40 гр. сахара. Если ягоды будут засахаренные или варенье, то сахара надо меньше – на ваш вкус.

Подойдут любые ягоды, а также абрикосы. Свежие или засахаренные.

Я готовила так, как в рецепте, со свежей малиной. Продуктов хватило на 3 больших стакана, как на фото, или на 4 меньше.

Как приготовить:

Смешать творог с йогуртом. Добавить сахар и сок лимона. Отдельно размять половину ягод, и отдельно печенье. Выкладывать в стакан: измельченное печенье, крем, раздавленные ягоды, снова крем, сверху тонкий слой печенья и выкладываем целые ягоды. Ставим в холодильник на несколько часов.

Приятного аппетита!

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