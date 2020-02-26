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Головна / Як виграшно виглядати в кадрі: кращі образи Юлії Зорій / 26.02.2020 16:19
26.02.2020 16:19
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Як виграшно виглядати в кадрі: кращі образи Юлії Зорій


Ведуча програми «Ранок у Великому Місті» Юлія Зорій наважилась на експерименти зі стилем в рамках спецпроекту ELLE X ICTV. Якими трендовими образами поповнився гардероб зірки та як вдало поєднувати між собою всі елементи одягу разом з аксесуарами, аби виграшно виглядати в кадрі – дивіться далі в матеріалі.

Образ №1 – Однотонний брючний костюм

В базовому гардеробі телеведучої обов’язково повинен бути костюм. Юлі Зорій чудово підійшов брючний костюм глибокого смарагдового відтінку, оскільки він вигідно контрастує з її шкірою, підкреслює колір очей, а широкі брюки-палаццо візуально витягують силует. Чудово довершує образ ремінець, адже створює вигідний акцент на талії.

Образ №2 – Сукня

Сукня – незамінний атрибут гардеробу, оскільки її можна сміливо комбінувати з жакетами, рубашками, жилетами, водолазками і в результаті отримати декілька абсолютно різних образів.

Сукня, яку демонструє Юля сама по собі яскрава, тому її варто було довершити лише нейтральним бежевим ремінцем та ботильйонами в тон.

Образ №3 – Сукня з жакетом

Сукня з принтом не завжди виграшно виглядає в кадрі, оскільки камера може по-різному реагувати на різнокольорові елементи. Але якщо зверху яскравої сукні одягнути однотонний жакет чи кардиган – вдасться «заспокоїти» принт, а сам образ стане більш цікавим та стильним.

Образ №4 – Спідниця-олівець з блузою

Для четвертого образу Юлії Зорій використано такий самий стилістичний прийом, що і в попередньому. Картату спідницю-олівець доповнює однотонна блуза ніжного персикового відтінку.

Вкрай важливо подібні поєднання не перевантажувати масивними аксесуарами, складними зачісками та яскравим макіяжем, адже зараз в тренді натуральність.

Також по темі: Трендові образи 2020 від ведучих «Ранку у Великому Місті»

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Теги: Ранок у Великому Місті, Юлія Зорій
26.02.2020 16:19



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